Senador Esperidião Amin testa positivo para Covid-19

O senador Esperidião Amin (PP-SC) comunicou em suas redes sociais que testou positivo para a Covid-19. Em publicação feita na noite deste domingo, o parlamentar disse que apresentou sintomas leves, como coriza e dor de garganta, mas está bem.

"Infelizmente testei positivo para COVID. Vou seguir as recomendações médicas e guardar isolamento. Tive pequenos sintomas, como coriza e dor na garganta, mas estou bem. Cuidem-se todos!", escreveu o senador, que é membro titular da CPI da Chapecoense, que apura os fatos relacionados ao acidente aéreo que matou 71 pessoas em 2016.

Também neste domingo, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, confirmou diagnóstico positivo para o coronavírus, conforme noticiou o colunista Ancelmo Gois. Castro afirmou apresentar sintomas leves e incentivou a vacinação. Esta é a segunda vez que o governador é infectado.

"Neste domingo, pela manhã, fiz o teste da Covid-19 e, infelizmente, testei positivo - pela segunda vez. Estou bem. Apenas com um pouco de coriza. Vou me cuidar aqui e cumprir todos os protocolos. Vacinem-se! Essa é a melhor forma de combater a Covid!", postou o governador, que já tomou as duas doses da vacina contra a Covid-19.

Os diagnósticos ocorrem em meio a uma nova alta de casos da doença no país, já esperada por especialistas por conta das aglomerações nas festas de fim de ano e da chegada de novas variantes do coronavírus, como a Ômicron. A falta de dados divulgados pelo governo após ataques a portais do Ministério da Saúde preocupa.