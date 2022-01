Riotur/divulgação Réveillon de Copacabana foi palco de diversos assaltos

Um vídeo gravado por uma mulher durante a festa de Réveillon em Copacabana, na madrugada deste sábado (1º), mostra o exato momento em que um criminoso usa uma pistola para roubar um celular. O registro começa com um momento feliz, com a queima de fogos, mas termina repentinamente com dois suspeito apontando a arma para a vítima.

Nas imagens, dois homens parecem passar pela faixa de areia, próximo ao mar, olhando para as pessoas que assistiam aos fogos. Ao perceberem que a vítima está filmando o show, eles fazem a volta e se aproximam. Um deles aponta a arma para a vítima e grita: "Dá, dá, dá logo". Após isso, o vídeo é encerrado. Confira:

Bandidos praticam assaltos usando pistola durante festa de Réveillon em Copacabana. #ODia



📷 Reprodução/Facebook pic.twitter.com/aBQMaEWbEH — Jornal O Dia (@jornalodia) January 1, 2022





A mulher foi uma das vítimas de grupos criminosos que praticaram furtos durante a festa de Ano Novo, na praia de Copacabana, entre a noite desta sexta-feira e a madrugada deste sábado. Em outros casos, o crime foi cometido com o uso de facas. Pelo menos quatro pessoas teriam sido esfaqueadas por criminosos, que praticavam roubos a celulares e joias.

Leia Também

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS), dois homens sofreram ferimentos graves por facas e precisaram ser transferidas para hospitais da rede municipal. A dupla passou por atendimento e, até o início da tarde deste sábado, já haviam recebido alta.





A Secretaria de Estado de Polícia Militar divulgou ainda durante a madrugada um balanço dos registros durante a festa. Seis homens foram presos e dois adolescentes apreendidos. Os crimes mais cometidos envolviam o roubo de celular e de pertences.

De acordo com o comando do 19ºBPM, os infratores se aproveitaram do momento festivo da virada do ano para furtar celulares das vítimas enquanto confraternizavam usando seus telefones para tirar fotos.