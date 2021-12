Reprodução Réveillon em São Paulo

Em todo o estado de São Paulo, cinco cidades resolveram manter as festas de Réveillon, indo na contramão de outras que cancelaram os eventos por conta do avanço da variante ômicron do novo coronavírus (Sars-Cov-2).



Em São Paulo, apenas Ilhabela, Praia Grande, Rio Preto, Socorro e Olímpia terão festas oficiais de Réveillon.

Em Ilhabela, por exemplo, cerca de 120 mil pessoas são esperadas para acompanhar a tracidional queima de fogos. Já em Socorro, uma banda contratada irá tocar na praça matriz da cidade.

Em todo o país, grandes cidades e capitais cancelaram seus tradicionais eventos de Ano Novo, respeitando as normas sanitárias. Dentre as capitais, apenas Boa Vista (RR) e Rio de Janeiro (RJ) mantiveram as celebrações.



Na capital fluminense, porém, os shows na areia de Copacabana foram cancelados, mantendo apenas a queima de fogos na praia.