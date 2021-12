Divulgação Reunião da Prefeitura de Florianópolis sobre queima de fogos no Réveillon

A prefeitura de Florianópolis anunciou hoje o cancelamento da queima de fogos no réveillon da capital catarinense. Em comunicado, a administração informou que a decisão leva em conta "o surgimento da nova variante ômicron" da covid-19, e a impossibilidade de efetuar a fiscalização na orla e o rastreio de contágios após a festa.

Os eventos privados, no entanto, estão permitidos - desde que sigam os protocolos estabelecidos, como a exigência do comprovante de vacinação em festas com mais de 500 convidados e uso de máscaras.

"O cancelamento da queima de fogos é um passo cauteloso, como temos dado desde o começo da pandemia. Estamos evitando dar um passo à frente para não ter que recuar no futuro com novas restrições. Queremos manter as conquistas até aqui", disse o prefeito Gean Loureiro.

Em outubro, a prefeitura já havia cancelado os shows que aconteceriam na avenida Beira-Mar Norte, para evitar a aglomeração de pessoas. O Berbigão do Boca, evento tradicional de carnaval, também já foi cancelado para 2022 por conta da indefinição causada pela pandemia.