Reprodução/G1 O jacaré adentrou as dependências do edifício e ficou parado em frente a porta de um dos apartamentos do prédio

Um jacaré apareceu em um condomínio do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, no final da madrugada desta quinta-feira (30/12).

O flagrante foi feito por Marcelo Cruz. Ele estava saindo para passear com o cachorro por volta das 5h40 quando encontrou o animal do lado de fora do apartamento, que fica no térreo de um prédio.

O jacaré estava com a cabeça no chinelo dele.

"Eu abri a porta do apartamento e o animal estava na soleira da porta. Foi aquele susto porque é uma situação inusitada", contou Marcelo ao G1.

Bombeiros foram chamados por volta das 6h20 e retiraram o animal do local.

As informações são do G1 .