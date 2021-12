Isac Nóbrega/ PR Jair Bolsonaro (PL)

Antonio Barra Torres, que foi conselheiro do governo na pandemia, e que atualmente é o chefe da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) vem elevando o tom das críticas ao presidente Jair Bolsonaro (PL).

Após a Anvisa aprovar o uso das doses da Pfizer contra a Covid para o grupo de 5 a 11 anos, Bolsonaro prometeu expor nomes de servidores do órgão e disse ser "inacreditável" a decisão.

O chefe da Anvisa afirmou que há sensação de "desamparo" na agência, que ainda aguarda resposta da Polícia Federal sobre o pedido de proteção aos funcionários. Dizendo que os servidores trabalham "no limite" e falou ainda que teme pela saída de técnicos — de um total de 1.600, 600 têm tempo suficiente para se aposentar, segundo Barra Torres.

Em entrevista à Folha, ele afirmou que a campanha do presidente para minar a imunização das crianças estimula grupos antivacina e ameaças à vida de funcionários da agência reguladora .

"Não tenho dúvida que as suas falas contribuíram sobremaneira para o número aproximado de 170 ameaças de morte, agressão física, violência de todo tipo contra servidores e seus familiares que a Anvisa tem recebido", disse Barra Torres.

Ele também considerou inadequadas a consulta pública e a proposta do ministro Marcelo Queiroga (Saúde) de cobrar prescrição médica para imunizar os mais jovens . "Não guarda precedentes no enfrentamento da pandemia e está levando, inexoravelmente, a um gasto de tempo", disse Barra Torres.

No começo da crise sanitária, o militar chegou a ser usado pelo presidente como contraponto ao ex-ministro da Luiz Henrique Mandetta e esteve, sem máscara, em ato de viés golpista e pró-governo. Após as ameaças, Barra Torres disse que se afastou de Bolsonaro, mas mantém o respeito pelo presidente.

Trabalho da Anvisa

Na entrevista, Antonio Barra Torres, também falou acerca do papel da Anvisa ao longo da pandemia, para ele “foi um ano que começou muito bem, eu diria [com aprovação das vacinas para Covid no Brasil]” E explicou que a campanha de vacinação contra covid foi importante para trazer esperança a população, que aderiu massivamente a imunização.

E termina dizendo que “foi um ano que, diante do cenário difícil, começou com um aceno de esperança e terminou sem que essa esperança fosse abençoada com a concretização [aplicação da vacina em crianças]. Isso vai ficar para 2022.”

As informações são do jornal Folha de S. Paulo .