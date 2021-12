Reprodução/Pixabay O motorista voltou ao carro para pegar uma arma e atirou, acertando o paisagista no lado esquerdo do ombro

Em Campo Grande, no bairro Guanandi, um paisagista foi baleado na segunda-feira (27/12), após intervir em uma confusão entre um motorista de aplicativo e seu passageiro.

O passageiro de 21 anos estava com a namorada, sendo levados para uma unidade de saúde pois estava gripado. O rapaz usava máscara quando começou a tossir dentro do carro e, de acordo com o seu relato à polícia, isso irritou o motorista, que parou o carro na frente de um pet shop. As informações foram obtidas pelo portal do G1.

Os três saíram do carro. Então, o rapaz e o condutor começaram a brigar.

O dono do estabelecimento, assim como o paisagista de 48 anos que passava pelo local, tentou romper o confronto. O motorista voltou ao carro para pegar uma arma e atirou, acertando o paisagista no lado esquerdo do ombro.

Ele ficou ferido, mas foi levado para atendimento médico e recebeu alta. A polícia procura pelo motorista e tem a posse de imagens de câmeras de segurança sobre o caso.

As informações são do jornal Metrópoles .