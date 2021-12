Fernando Frazão/Agência Brasil Ministro Braga Netto

O ministro da Defesa, Walter Braga Netto, será convocado por parlamentares para prestar esclarecimentos à Câmara dos Deputados a respeito do suposto gasto da pasta com picanha, filé mignon e outros itens de luxo com verba do combate à Covid-19. As informações são da colunista Mônica Bergamo .

O gasto indevido da verba destinada à Covid foi revelada por uma auditoria do Tribunal de Contas da União. Um pedido de convocação do general já foi feito pelo deputado federal Elias Vaz (PSB-GO).

Em resposta à denúncia do TCU, o Ministério da Defesa justificou que a alimentação dos militares é obrigação do Estado e que o alto gasto da pasta é explicado pelo fato de as Forças Armadas terem mantido suas atividades durante a pandemia de Covid-19.