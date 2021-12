Reprodução/redes sociais Vitor Reis de Amorim, assassinado em São Gonçalo (RJ)

Vitor Reis de Amorim, de 19 anos, foi assassinado nessa terça-feira (28) em um bar no Morro da Jaqueira, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Segundo familiares da vítima, ele foi atingido nas costas por policiais militares.

De acordo com testemunhas, Vitor estava no bar com alguns amigos quando ouviu tiros. Ele teria tentado fugir para se proteger antes de ser atingido por PMs. Ele foi levado ao pronto socorro de São Gonçalo, mas chegou morto ao local.

Segundo o pai de Vitor, que era lutador de boxe e Muay Thay, não houve troca de tiros no local. O familiar da vítima nega que Vitor tenha qualquer tipo de associação criminosa.





O que diz a Polícia Militar

A corporação diz que policiais do 7º BPM faziam patrulhamento na região quando foram alvejados. A PM diz ter apreendido armas e munições, mas não informou se algum item foi encontrado com Vitor.

"A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, nesta terça-feira (28/12), equipe do 7º BPM (São Gonçalo) em patrulhamento pela Rua Mendes Ribeiro, no bairro Patronato, relatou ter sido atacada a tiros por um grupo de homens armados. Houve confronto. Um indivíduo ficou ferido e foi socorrido ao Pronto Socorro de São Gonçalo, porém não resistiu. Uma pistola, munições e um rádio comunicador foram apreendidos no local da ocorrência. Os demais envolvidos fugiram. A ocorrência foi encaminhada para a 73ª DP", diz a PM, em nota.