Reprodução: Corpo de Bombeiros Barranco em Ibirité

O desmoronamento de um barranco de aproximadamente quatro metros de altura causou a morte de dois homens em Ibirité, região da grande BH, em Minas Gerais, na manhã desta terça-feira. Dentre as vítimas, que ainda não foram identificadas, está um jovem de 17 anos.

O Corpo de Bombeiros de Militar de Minas Gerais foi acionado para resgatar as vítimas. Um dos homens estava totalmente soterrado, o outro, tinha terra até na altura do pescoço, segundo os militares. O adolescente foi socorrido ainda com vida, mas morreu a caminho HPS de Ibirité. O outro homem foi encontrado já sem vida.





*Em atualização