PRF-BA Rodovias federais interditadas na Bahia, em dezembro de 2021





Após as fortes chuvas que acometeram a Bahia nos últimos dias, os danos nas estradas ainda não foram reparados. Alagamentos, queda de árvores, deslizamento de terra e outras ocorrências são registradas em diversos trechos de rodovias federais e estaduais.



Na manhã desta terça-feira (28), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atualizou a situação nas estradas situadas nas regiões Sul, Extremo Sul e Sudoeste. Dados contabilizados até às 7h30 apontam que há nove vias parcial ou totalmente interditadas.



Confira abaixo o balanço:

- BR 330, km 792, JEQUIÉ - INTERDIÇÃO TOTAL. Deslizamento de terra, queda de árvores e alagamento. As águas do rio do grama chegaram à rodovia nas proximidades da Fazenda Provisão. Tem desvio no local para veículos de passeio. Caminhões não passam pelo desvio.

- BR 330, km 863, UBATÃ - INTERDIÇÃO TOTAL. Afundamento de pista. A força do rio danificou a rodovia deixando um enorme buraco. No local é impossível passar veículos automotores. Desvio pela cidade para veículos de pequeno porte.

- BR 420, km 244, LAJE - INTERDIÇÃO PARCIAL. Sinalização de pare e siga sendo feita pela PM. Ponto liberado após vistoria.

- BR 101, km 314, TANCREDO NEVES - INTERDIÇÃO PARCIAL. Desmoronamento de acostamento.

- BR 101, km 316, TANCREDO NEVES - INTERDIÇÃO PARCIAL. Queda de barreira.

- BR 101, km 345, TEOLÂNDIA - INTERDIÇÃO PARCIAL. Ocorreu o desmoronamento de um barranco.

- BR 101, km 351, TEOLÂNDIA - INTERDIÇÃO PARCIAL. Ocorreu o desabamento do acostamento.

- BR 101, km 660, ITAPEBI - INTERDIÇÃO PARCIAL. Desmoronamento de barranco.





- BR 349, km 830, SANTA MARIA DA VITÓRIA - INTERDIÇÃO TOTAL. A pista cedeu. PM (PRE) no local. Desvio passando por Ponto Novo, município de Santana (aproximadamente 70 km a mais no trajeto).

- BR 415, km 32, ILHÉUS - INTERDIÇÃO PARCIAL. Ocorreu a obstrução da pista por vegetação pesada trazida pelas chuvas. Vegetação sendo retirada para liberação da pista.

Situação nas rodovias estaduais

A Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) do estado atualizou na tarde de segunda-feira (27) a situaçaõ nas rodovias baianas. Até aquele momento, 13 trechos estavam interditados em decorrência de rachaduras no asfalto, deslizamentos de terra, quedas de árvores e outros problemas.

Estragos na Bahia

As chuvas que atingem o estado desde a última semana deixaram quase 60 cidades ficaram submersas e cerca de 430 mil pessoas foram afetadas. O Departamento de Polícia Técnica confirmou mais duas mortes ontem, elevando o total para 20 vidas perdidas. Há ainda 16 mil pessoas desabrigadas e 19.580 desalojadas.