Fortes chuvas no sul do Piauí causaram o transbordamento do rio Parnaíba, localizado na cidade de Uruçuí. Além disso, devido à correnteza, um trecho da estrada da PI-247 rompeu nesta segunda-feira (27). Com isso, 15 comunidades estão isoladas e a produção agrícola encontra-se suspensa.

O cerrado piauiense tem sido atingido pelas chuvas intensas desde semana passada. Segundo a Prefeitura de Uruçuí, os temporais tem prejudicado principalmente os cidadãos da região ribeirinha.

Em uma publicação no último domingo (26), a Prefeitura de Uruçuí informou que essa é a maior cheia do Rio Parnaíba nos últimos anos. “O rio Parnaíba está transbordando atingindo sua maior cheia dos últimos anos. A chuva chegou trazendo alegria para pescadores e agricultores da região, mas também prejuízos para algumas famílias que vivem na região ribeirinha”, diz a postagem.













Foram 12 famílias afetadas pelas chuvas na região urbana da cidade. Na zona rural ainda não há informações sobre o número de desabrigados. As imagens divulgadas pela prefeitura de Uruçuí mostram fazendas e residências totalmente alagadas.

Segundo o INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), o estado do Piauí, com ênfase na região sul, estão em alerta laranja, o que significa chuvas intensas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), incluindo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.