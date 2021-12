Reprodução Cratera em rodovia na Bahia

Um trecho da rodovia BR-330 cedeu com as fortes chuvas que atingiram o estado da Bahia . Localizada em Ubatã, a estrada se rompeu abrindo uma cratera no solo. Em vídeo compartilhado nas redes sociais, moradores mostram a situação no local.

Estrada de Ubatã, saindo de Ipiaú sentido Ilhéus. O outro caminho seria o Marçal, que tá comprometido. Uma região inteira isolada. pic.twitter.com/1amHfuMe5r — Michele Carlos (@midocca_) December 26, 2021

Com o rompimento, a ligação entre a BR-330 e a BR-101, ficou interditada para passagem. Além deste trecho, outras cinco rodovias da região sul e sudeste da Bahia foram interditadas em decorrência das chuvas.

Até o momento, as fortes chuvas já deixaram 17 mortos e mais de 15 mil desabrigados no estado.