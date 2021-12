Reprodução Homem é resgatado em Itabuna, na Bahia

Circula nas redes sociais um vídeo onde um homem, morador do bairro de Banco Raso, em Itabuna, na Bahia, foi resgatado de casa com a água na altura do pescoço. A gravação mostra a dificuldade do morador de abrir a porta do local, totalmente tomado pela água, durante o resgate com um bote. Ele conseguiu salvar a carteira com os documentos.

O Banco Raso fica na região do Rio Cachoeira, que corta a cidade. Entre sexta-feira (24) e ontem (25), o nível da água subiu mais de nove metros.

Mais cedo, em uma entrevista, o governador da Bahia, Rui Costa (PT), mencionou que a situação já havia sido registrada no estado, e fez um apelo para que as pessoas deixem as casas ao primeiro sinal de que a água vai subir.

"Eu quero pedir para quem não está nos locais afetados e tem parentes, amigos, peça para que essas pessoas não resistam. Muitas pessoas aguardam a água subir, não querem sair de casa achando que não vai acontecer. Hoje resgatamos pessoas com água nos ombros. Por favor, saiam dos locais mais baixos. A água começou a chegar, não espere o pior acontecer", disse à GloboNews.

Mais cedo, moradores da cidade também flagraram um mar de botijões de gás que tomou conta da BR-415 após a enchente atingir uma distribuidora de Nova Ferradas. Cerca de 600 famílias estão desalojadas ou desabrigadas em Itabuna, que está em estado de emergência.

É de cortar o coração vey, nunca vi Itabuna em uma situação dessas 😭 pic.twitter.com/sO7JSxGfbu — 𝙓𝙐𝙉𝙄𝙊𝙍🔥 (@_Xunioor) December 26, 2021