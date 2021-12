Reprodução Chuvas na Bahia

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a cidade de Salvador, afetada pela chuva nos últimos dias, não via tanta chuva desde 1990. Há cerca de 31 anos a capital marcava o recorde de dezembro mais chuvoso com 241,1mm de preciptações.

De acordo com dados do Insituto, até dia 21 de dezembro deste ano, já havia chovido 209,9mm na capital. Esse volume é bem maior do que a média esperada para o mês dezembro, de 58,1mm.

Até o início tarde de ontem (25), a Defesa Civil de Salvador (Codesal) já havia recebido 6 ligações referentes a desabamentos, alagamentos e quedas de árvores. Nesta madrugada, o órgão acionou sirenes como alerta para os riscos de uma nova enchurrada .

As chuvas já deixaram ao menos 17 mortos e 15 mil desababrigados no estado da Bahia . A Defesa Civil estadual informou que até o momento são 286 feridos em decorrência das enchentes.