Reprodução/Twitter Vídeo foi compartilhado nas redes sociais

Com as fortes chuvas na Bahia, o volume do rio Cachoeira subiu e levou peixes para a pista do aerporto de Ilhéus, no sul Bahia. Segundo a Socicam, empresa responsável pela administração do terminal, cerca de 14 peixeis foram encontrados.

Com o aumento do nível do rio, os peixes buscaram abrigo no sistema de drenagem do aerporto. O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate dos animais.

Em vídeo públicado nas redes sociais, é possível ver um dos peixes na pista:

Após volume do rio subir, peixes vão parar na pista do aeroporto de Ilhéus pic.twitter.com/GXJWBU6Ikw — Bahia Notícias (@BahiaNoticias) December 26, 2021