Reprodução Secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) , por meio do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC), entregou 198 computadores para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na manhã desta quarta-feira (22). Com isso, serão substituídos 100% dos equipamentos de informática da central de regulação, da sede administrativa e da frota do Samu.



Segundo o prefeito Ricardo Nunes, o Samu tem reduzido o tempo para o atendimento dos chamados. “Por conta disso, uma série de investimentos foram necessários. Hoje estamos entregando os novos computadores. Também temos novas viaturas para atender, por exemplo, obesos mórbidos. Estamos melhorando a qualidade e reduzindo o tempo de atendimento”, disse.



Esses são os primeiros equipamentos disponibilizados à rede municipal. A previsão é que, até 2023, sejam entregues cerca de 3.000 computadores e 800 notebooks. A iniciativa tem como objetivo modernizar e atualizar todo parque tecnológico da Saúde e oferecer melhores condições de trabalho aos funcionários.



As entregas serão feitas por fases. Nessa primeira etapa, os lotes serão disponibilizados a serviços de urgência e emergência, que serão beneficiados com 1.500 computadores e 300 notebooks. O valor investido para o contrato de locação desse primeiro lote foi de R$ 3.574.800,00. “A entrega dessas máquinas é mais um passo fundamental em prol da melhoria da qualidade da assistência em saúde no município de São Paulo”, afirmou o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido.



O diretor do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação da SMS, Felipe Soares Neves, ressaltou a importância de a administração pública facilitar o acesso à informação para os profissionais de saúde. “Hoje, grande parte dos serviços executados pelos servidores depende de alguma forma da tecnologia, como, por exemplo, os prontuários eletrônicos e os teleatendimentos. Daí, a importância de oferecer equipamentos de última geração que contribuam com as atividades que estão em curso”, explicou.