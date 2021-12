Reprodução O caixão foi encontrado aberto no meio da pista

Policiais da da 66ª DP (Piabetá) estavam passando pela BR-116, quando se depararam com um caixão no meio da pista. O caso aconteceu na última sexta-feira (17), na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.

Segundo relato, os agentes encontraram a urna aberta e pararam para a viatura para garantir a segurança do corpo. A pista foi interditada até o momento da empresa funerária retornar para pegar o caixão.

Em cima da tampa da urna havia um papel que indicava a identidade da pessoa e o hospital de onde o cadáver saiu, o que facilitou o contato com a empresa. Nome e idade não foram divulgados para preservar a família.

Como estava chovendo no dia, o motorista do carro funerário não teria percebido quando o caixão caiu do porta-malas.

