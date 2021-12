Reprodução Cartaz de "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa"

Muitas pessoas ficam irritadas ao receber "spoilers" de um filme muito aguardado, mas uma mulher em São Paulo teria tido uma resposta agressiva a eles.



O caso aconteceu em uma sala de cinema no Shopping Higienópolis, em São Paulo. Depois que três crianças falaram sobre o que aconteceria nas cenas do filme "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa", a mulher teria apertado um jato de spray de pimenta dentro da sala de cinema, o que causou uma confusão generalizada.

O jornalista Bruno Faria comentou em sua conta do Twitter sobre o acontecimento. Ele disse estar na sala quando o fato ocorreu, e que as pessoas presentes na sessão saíram correndo, enquanto tossiam sem parar. Segundo ele, as crianças teriam soltado informações sobre o filme duas vezes, o que fez com que a mulher disparasse o jato contra as três, e saísse correndo da sala em seguida.



3 moleques, em duas oportunidades, soltaram spoilers no começo do filme. Eu ouvi algo, mas não identifiquei o que era. Uma mulher soltou um spray de pimenta na direção deles, dentro da sala, e quando percebeu a besteira saiu correndo com o namorado. https://t.co/wvD3iCv8nc — Bruno Faria (@bruno_faria) December 19, 2021

Outra repórter disse estar presente no cinema no momento, mas do lado de fora, onde uma confusão generalizada se instaurou depois que as pessoas saíram correndo da sala. Ela publicou o relato de um seguidor, que falou anonimamente sobre o aconteceu lá dentro. Veja abaixo:

Bom, eu estava na fila pra sessão seguinte, aí um relato de quem estava na sala 2 pic.twitter.com/WnrRfB7aKl — Rute Pina (@rutepina) December 19, 2021

Uma internauta comparou os aressóis do spray de pimenta com as partículas de Covid-19, chamando a atenção para a velocidade e amplitude em que se espalharam. "Pra gente ver como as coisas se espalham rápido pelo ar numa sala fechada", publicou.



Contei pra mamãe a história do gás de pimenta na sala de cinema do Miranha e o único comentário dela foi:



- Pra gente ver como as coisas se espalham rápido pelo ar numa sala fechada...



Novamente, quem tá gostando do Omiaranha deve ser a Omicron... — renata gomes (@renatagames) December 19, 2021

O filme, tão esperado pelos fãs, quebrou recordes: em 24 horas, ele se tornou a maior pré-venda da Ingresso.com no Brasil, superando em 5% o recordista anterior, "Vingadores: Ultimato".