Nas próximas semanas, quando serão comemorados, respectivamente, o Natal e o Ano Novo, o funcionamento de alguns serviços administrados pela Prefeitura ocorrerá em horários diferenciados.

Mesmo com a atual queda dos números de internações, casos e óbitos, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) recomenda que a população redobre os cuidados para evitar a contaminação pelo coronavírus, como o uso de máscara e higienização das mãos.

Confira abaixo como fica o horário das atividades municipais durante o período de festas.

SPTrans

Nos próximos dias 24, 25, 31 de dezembro e 1º de janeiro de 20221, o atendimento nos postos de venda da SPTrans em terminais de ônibus e no Expresso Tiradentes será das 6h às 19h. As lojas Augusta, Metrô Jabaquara e Santana estarão fechadas, assim como o Posto Central da SPTrans



O atendimento será normal em todos os postos entre 20 e 23 e 27 a 30 de dezembro.

Posto de Apoio à Mulher

A unidade localizada no mezanino do Terminal Sacomã estará fechada em 24 e 31 de dezembro. O atendimento será normal nos outros dias, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Recarga de bilhete

A recarga do bilhete pode ser realizada por meio de aplicativos. A lista com as ferramentas credenciadas para a venda de crédito do Bilhete Único está disponível no site http://www.sptrans.com.br/compra-de-creditos-e-servicos/.

Após a compra dos créditos, recarregue o cartão nas máquinas automáticas ou nos validadores no interior dos coletivos.

Operação dos ônibus

A circulação dos ônibus em 24 e 31 de dezembro será com 100% da frota operacional em relação aos dias úteis. Já nos dias 25 de dezembro e 1° de janeiro, a frota será equivalente a de um domingo.

Serviço

Dias 24, 25, 31/12 e 01/01

- Postos de venda e atendimento em terminais e Expresso Tiradentes - 6h às 19h

- Lojas de Venda e Atendimento - fechadas

- Posto Central da SPTrans - fechado

Abastecimento

As feiras livres funcionam normalmente. Atualmente, a cidade conta com mais de 920 feiras realizadas por todas as regiões, no horário das 7h30 à 13h. Clique aqui e confira os endereços e dias da semana .



Já os mercados e sacolões funcionarão nos seguintes horários:

Mercado Municipal Dr. Amércio Sugai (São Miguel)

Av. Marechal Tito, 567 Segunda à Sábado e Feriados das 9:00hs às 18:00 hs .

Central de Abastecimento Leste

Av. Imperador, 1900 Segunda à Sábado das 07:00 às 18:00, Domingo e Feriados das 07:00 às 13:00hs

Mercado Municipal Senador Emydio de Barros (Penha)

Av. Gabriela Mistral, 160 Terça a Sábado das 8:00 às 19:00

Domingo e Feriados 8:00 as 13:00.

Segunda feira não abre

Parte dos permissionarios são a favor de abrir na segunda, outros não. Acredito que deveria abrir.

Mercado Municipal Antonio Meneghini (Vila Formosa)

Praça das Canarias, s/n vila Formosa Segunda a sabado das 8:00 as 19:00, domingo e feriados das 8:00 as 13:00

Mercado Municipal Leonor Quadros (Guaianases)

Praça Pres. Getúlio Vargas, s/n - Guaianases segunda feira fechado

De terça feira a Sábado

Das 08:30 as 18:00 horas

Domingo

Das 08:00 as 13:00 horas

Feriado

Das 08:00 as 14:00 horas

Mercado Municipal de Sapopemba

Av. Sapopemba, 7911 Segunda-feira- 8:00 às 18:00

Terça feira a Sábado- 8:00 às 19:00

Domingo e feriados - 8:00 as 13:00

Mercado Municipal Teotônio Vilela

Rua Arq. Vilanova Artigas, 1900 segunda a sábado das 8:00 às 19:00 Feriados e domingos das 8:00 as 14:00

Mercado Municipal José Gomes de Moraes neto (Ipiranga)

Rua silva Bueno, 2109 Semana 8.00hs as 19.00hs

Sábado - 8.00hs as 13.00hs

Domingo - 8.00hs as 13.00hs

Feriados - 8.00hs as 13.00hs semana

Feriados de sábado normal - 8.00hs as 19.00hs

Mercado Municipal de Pirituba

Rua Almirante Isaias de Noronha, 163 Mercado Municipal de Pirituba. Em reunião com os permissionários ficou decidido entre eles manterem o horário atual. Segunda a sábado das 7:00h as 21:00h - Domingos e feriados das 7:00h as 18:00h

Mercado Municipal Rinaldo Rivetti (Lapa)

Rua Herbat, 47 Segunda a Sábado das 8:00 às 18:00

Domingos e Feriados fechados.

Mercado Municipal Eng° João Pedro de Carvalho Neto (Pinheiros)

Rua Pedro Crispim, 89 Segunda a Sábado das 08:00 às 18:00 horas.

Domingo das 08:00 as 18:00 horas soménte restaurantes.

Feriados das 08:00 as 15:00 horas

Dia 2 Novembro das 08:00 as 15:00 horas

Dia 15 de Novembro das 08:00 as 15:00 horas.

Dia 20 normal feriado antecipado.

Dia 24 véspera de Natal até as 15:00 horas

Dia 25 Natal fechado

Dia 26 Normal

Dia 31 véspera ano novo até as 15:00 horas.

Dia 01 Ano Novo - fechado

Dia 02 - Domingo fechado

Dia 03 - Normal.

Mercado Municipal Waldemar Costa Filho

(Tucuruvi)

Av. Nova Cantareira, 1686 Segunda- Fechado

Terça à Sábado - 8h às 19h

Domingo - 8h às 13h

Feriados - 8h às 14h

Central de Abastecimento Pátio Pari

Largo do Pari, s/n Segunda à Sábado das 04:00 às 20:00, Feriados das 04:00 às 17:00hs e Domingo Fechado

Sacolão Municipal Dr. Américo Sugai (São Miguel)

Av. Marechal Tito, 567 Segunda à Sábado e Feriados das 9:00hs às 18:00 hs .

Sacolão Municipal Cidade Tiradentes

Av. dos Mertalugicos, 1900 De segunda a sábado das 8:00 ás 19:00

Domingos e feridos das 8:00 as 15:00

Sacolão Municipal Piraporinha

Rua Manoel Dias Leme, 55

Segunda à sábado

07:00 às 21:20

Domingo e Feriado

08:00 Ás 14:20

Véspera de Natal e Ano Novo

24 e 31 Dezembro

07:00 às 18:00

Natal 25 Dezembro fechado

Ano Novo 01 Janeiro fechado

Sacolão Municipal Cohab Adventista

Rua Solidariedade x Mutirantes, s/n De segunda à Sábado 07:00 as 21:20

Domingo e feriado:08:00 as 14:20

Véspera de Natal e Ano Novo 07:00 às 18:00

Dia 25 e 31 de Dezembro fechado.

Sacolão Cohab Adventista

Sacolão Municipal Jaraguá

Rua Marcela Alves de Cássia, 145 Segunda a sábado 8: 00 até às 18:00 hs. Feriados não funcionará.

Sacolão Municipal da Lapa

Rua Aristides Viadana, s/n Sacolão da Lapa.

Segunda a sábado

7:00 as 17:00

Dom. e Feriados

7:00 as 13:00

Sacolão Municipal Jaguaré

Av. General Mac. Arthur, 1440 segunda á sábado das 07:00 às 18:00 Domingos e feriados das 07:00 às 13:00.

Sacolão Municipal João Moura (Pinheiros)

Rua Galeno de Almeida, 607 Segunda 09:00 as 18:00

Terça feira a sabado 07:00 as 18:00

Domingo 07:00 as 14:00

Feriado 07:00 as 18:00

Sacolão Municipal Butantã

Rua Dr. Ulpiano da Costa Manso, 201 segunda a sábado das 07:00 as 20:00

Domingos e feriados das

07:00 as 13:30

Sacolão Municipal Rio Pequeno

Rua Desembargador Homero Pinho, 105 Segunda a sábado das 07:00 as 19:00 feriados e Domingo das 08:00 as 14:00

Sacolão Municipal Estrada do Sabão

Estrada do Sabão, 800 De segunda a sábado das 07:00 as 19:00 De domingo e feriado das 07:00 as 14:00

Sacolão Municipal Freguesia do Ó

Av. João Paulo I, 2107 segunda-feira à sábado, das 7:00 às 20:00

Domingos e feriados das 7:00 às 15:00.

Sacolão City Jaraguá

Rua Claudio Santoro, 482 Segunda a sábado das 8:00 até às 20:00. Domingos e feriados 8:00 até às 16:00

Sacolão Municipal Avanhandava

Rua Avanhandava, 482 7:00 às 22:00, sábados domingos e feriados, das 7:00 as 17:00 , inclusive Natal e Ano Novo

Sacolão Municipal Bela Vista

Rua Jaceguai, 557 segunda á sábado das 07:00 às 19:00 Domingos e feriados das 07:00 às 14:00.

Sacolão Municipal Brigadeiro

Rua 13 de Maio x Brigadeiro Luiz Antônio segunda á sexta da 07:00 às 17:00 sábado e domingo das 07:00 às 14:00 e feriados das 07:00 às 17:00.

Rodízio

O Rodízio Municipal de Veículos estará suspenso para os veículos de passeio (automóveis) a partir do próximo dia 20 de dezembro. Continuarão valendo normalmente o rodízio de placas para veículos pesados (caminhões) e as demais restrições: Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF).

O rodízio municipal para veículos ficará suspenso até sexta-feira, 14 de janeiro de 2022, voltando a vigorar a partir de 17 de janeiro. A Operação Horário de Pico (rodízio municipal de veículos) restringe a circulação de veículos no Anel Viário da Cidade nos períodos da manhã, das 7h às 10h, e da tarde, das 17h às 20h.

Durante o rodízio os veículos ficam impedidos de circular no Centro Expandido, incluindo as vias que delimitam o chamado Minianel Viário, formado pelas marginais Tietê e Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes e Afonso D´Escragnole Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo e avenidas Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf, de acordo com a tabela a seguir:

Dia da Semana Segundas

Feiras Terças

Feiras Quartas

Feiras Quintas

Feiras Sextas

Feiras

Placas finais 1 e 2 3 e 4 5 e 6 7 e 8 9 e 0

Transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação prevista no Código de Trânsito Brasileiro implica infração de trânsito de nível médio, resultando em multa no valor de R$ 130,16 e acréscimo de 4 (quatro) pontos no prontuário do motorista.

Para informações de trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, ligue 156.

Subprefeituras



As praças de atendimento estarão fechadas

Trabalho

Os equipamentos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo terão funcionamento diferenciado em decorrência das celebrações de fim de ano. O Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo), a rede de coworkings Teia e postos da Ade Sampa, Agência São Paulo de Desenvolvimento, não atenderão nos dias 24 e 31 de dezembro. Já as CITs - Centrais de Informação Turística entrarão em recesso em 24, 25 e 31 de dezembro, assim como em 1º de janeiro.

As unidades da Escola Professor Makiguti, nas regiões Leste e Norte da capital estarão abertas de 20 a 23 de dezembro e de 27 a 30, das 9h às 15h, para atendimento ao público. O CFCCT - Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes estará aberto até dia 17, reabrindo em 3 de janeiro, com exceção do cinema, que retorna no dia13. A programação de filmes pode ser conferida no site.

Serviço



Agendamento:

• Habilitação do Seguro-Desemprego

• Formalização para o MEI – Microempreendedor Individual

Central 156

sp156.prefeitura.sp.gov.br

Unidades do Cate com atendimento das 10h às 16h

Centro/Sul

• Cate Central - Av. Rio Branco, 252

• Cate Interlagos - Av. Interlagos, 6122

• Cate Jabaquara - Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 2314

• Cate Cidade Ademar - Av. Yervant Kissajikian, 416

• Cate Parelheiros - Estrada Ecoturística de Parelheiros, 5252

• Cate Santo Amaro - Praça Floriano Peixoto, 54

• Cate Campo Limpo - Rua Nossa Senhora do Bom Conselho, 65

• Cate Vila Prudente - Av. do Oratório, 172

• Cate Capela do Socorro - Rua Cassiano dos Santos, 499





Zona Noroeste

• Cate Lapa - Rua Guaicurus, 1000

• Cate Butantã - Rua Doutor Ulpiano da Costa Manso, 201

• Cate Pirituba - Av. Dr. Felipe Pinel, 12

• Cate Perus - Rua Ylídio Figueiredo, 349

• Cate Jaraguá - Estrada de Taipas, 990

• Cate Santana - Av. Tucuruvi, 808

• Cate Brasilândia - Av. João Marcelino Branco, 95

• Cate Jaçanã - Rua Luis Stamatis, 300

Zona Leste

• Cate São Mateus - Av. Ragueb Chohfi, 1400

• Cate Cidade Tiradentes - Rua Milagre dos Peixes, 357

• Cate Itaquera - Rua Augusto Carlos Bauman, 851

• Cate São Miguel Paulista - Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Souza, 76

• Cate Itaim Paulista - Av. Marechal Tito, 3012

• Cate Penha - Rua Candapuí, 492

• Cate Guaianases - Rua Hipólito de Camargo, 479

• Cate Sapopemba - Av. Sapopemba, 9064

Inscrições para vagas de emprego no Portal Cate



Confira aqui como utilizar a rede Teia - Atendimento ao Empreendedor

Telefone: (11) 4210 2668

Whatsapp:

11 99708 5130

11 99449 1311

E-mail: [email protected]

Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes

(Retirada de ingresso para o cinema com uma hora de antecedência)

Rua Inácio Monteiro, 6.900 – Cidade Tiradentes

CIT CONGONHAS



Local: Aeroporto de Congonhas

Endereço: Av. Washington Luis, s/nº – Vila Congonhas. Área de desembarque no piso térreo.

Telefone: (11) 5090-9137

Atendimentos: 7h às 22h.

CIT PAULISTA

Local: Parque Prefeito Mário Covas Endereço: Av. Paulista, 1853.

Telefone: (11) 3288-8968

Atendimento: 9h às 18h.

CIT REPÚBLICA

Local: Praça da República

Endereço: Praça da República, s/nº - Centro.

Telefone: (11) 3214-5607

Atendimento: 9h às 18h.

CIT TIETÊ

Local: Terminal Rodoviário Tietê – Área de desembarque

Endereço: Av. Cruzeiro do Sul, 1800 – Santana.

Telefone: (11) 2221-6616

Atendimento: 6h às 22h.

CIT POLO DE ECOTURISMO DE PARALHEIROS

Local: Polo de Ecoturismo de São Paulo

Endereço: Av. Sen. Teotônio Vilela, 8000 - Cidade Dutra.

Telefone: (11) 5925-2736

Atendimento: 8h às 17h.

CIT AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO/Guarulhos – Governador André Franco

Local: Rod. Hélio Smidt, s/nº - Aeroporto, Guarulhos - SP, 07190-100

Terminal 2 – Asa Leste – loja 27

Telefone: (11) 2445-2825.

Atendimento: 7h às 22h.



Fazenda

O Centro de Atendimento da Fazenda (CAF) ficará fechado na sexta-feira véspera de Natal (24) e na sexta-feira véspera de Ano Novo (31).



O atendimento ao público no CAF é realizado de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, mediante agendamento prévio pelo link https://agendamentosf.prefeitura.sp.gov.br/.

Pessoa com deficiência

Os serviços que funcionarão pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência são a Central de Intermediação em Libras (CIL) e a Paraoficina Móvel.

Central de Intermediação em Libras

As Centrais de Intermediação em Libras funcionarão normalmente, por 24 horas. Os equipamentos realizam a mediação na comunicação entre pessoas com deficiência auditiva e surdos no atendimento em qualquer serviço público instalado na cidade de São Paulo.

O serviço é coordenado pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, e destinado às pessoas com deficiência auditiva e surdos usuários de serviços públicos da cidade de São Paulo. Acesse aqui para mais informações .

Paraoficina Móvel

Os serviços contam com dois técnicos especializados em OPMs, em um veículo adaptado com mobiliário e equipamentos específicos. Os atendimentos são realizados prioritariamente nos Centros Especializados em Reabilitação (CERs), equipamentos de reabilitação da rede municipal de saúde. No dia marcado, o munícipe deve apresentar o cartão do SUS e documento RG ou outro documento com foto. As visitas são realizadas durante a semana, somente em dias úteis, quando poderão ser atendidas até 16 pessoas por dia, dependendo da complexidade do reparo. O horário de atendimento é das 9h às 17h.

Agendamento também pelo telefone: 3913-4071.

Programação de dezembro

Unidade M´Boi Mirim

Data: 23 de dezembro - Quinta-feira

Endereço: Av. Alexandrina Malisano de Lima, 601

Unidade Tucuruvi

Data: 21 de dezembro - Sexta-feira

Endereço: Av. Zaki Narchi, 357

Unidade São Miguel

Data: 22 de dezembro - Quarta-feira

Endereço: Rua Professor Antônio Gama de Cerqueira, 347

Unidade Flavio Gianotti

Data: 28 de dezembro - Terça-feira

Endereço: Rua Xavier de Almeida, 210

EDUCAÇÃO

Os equipamentos administrados pela Secretaria Municipal de Educação estarão fechados.

ESPORTES

Os Centros Esportivos terão expediente normal entre os dias 20 e 23, 29 e 30 de dezembro. Nos dias 24 e 31 estarão abertos, porém sem atendimento. Em 25 de dezembro e 1º de janeiro estarão fechados. Clique aqui e confira o endereço de cada unidade

O acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social permanece nos Centros Esportivos Santana, Santo Amaro, Lapa, Tietê e Barra Funda. Os equipamentos são atualmente utilizados pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads) e não é autorizada a entrada do público geral nestes espaços.

Parques

Os parques urbanos fecharão três horas antes do horário normal nos próximos dias 24 e 31. Em 25 de dezembro e 1º de janeiro abrirão três horas depois. Os parques naturais Bororé, Itaim, Jaceguava e Varginha estarão fechados nos dias 24 e 31 para manutenção e abertos em 25 de dezembro e 1º de janeiro, das 11h às 17h. O Parque Natural Fazenda do Carmo estará aberto nos dias 24 e 31 das 8h até às 14h e, nos dias 25 e 1º, das 11h às 17h.

Em caso de dúvida, consulte os horários no site da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) .

A UMAPAZ, o Planetário do Carmo e os viveiros municipais estarão fechados de 24 de dezembro e 1º de janeiro.

Os serviços da Divisão de Fauna Silvestre, o CeMaCAS - Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres, no Parque Anhanguera, ficará aberto até às 12h nos dias 24, 25 e 26 (Natal) e 31, 1º e 2 para recebimento de animais.

Antes de encaminhar qualquer animal para atendimento veterinário no Parque Anhanguera é importante que o munícipe entre em contato com os técnicos (biólogos e veterinários) da Divisão de Fauna pelo Whatsapp (11) 96715-5424. Nesse contato telefônico os profissionais fornecerão as seguintes informações:

• como prestar os primeiros cuidados;

• qual a melhor forma de transportá-lo ou, se necessário, solicitar uma viatura para o serviço de resgate da GCM Ambiental, pelo telefone 153.

FAB LAB LIVRE SP, TELECENTROS, DESCOMPLICA

As unidades do Descomplica SP não funcionarão apenas nos dias 24/12 e 31/12. Nos demais dias, o atendimento será realizado em horário convencional em todas as unidades, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h.

Para mais informações sobre agendamento, acesse o site ou busque os Canais SP156.

As unidades dos Telecentros estarão fechadas somente em 24, 25 e 31 de dezembro, assim como em 1º de janeiro. Nos demais dias, funcionam em horário convencional. Para conferir os horários e contatos de cada uma das 127 unidades, basta acessar o site . O agendamento para atendimento pode ser feito pelos Canais SP156.

Os postos do Fab Lab Livre SP, localizados nos CEUs Heliópolis, Parque Anhanguera, Três Pontes e Vila Rubi estarão fechados nos dias 24, 25, 31 de dezembro e 1º de janeiro: Nos demais dias, funcionam em horário convencional.

Estarão fechadas durante um período maior as seguintes unidades:

- Centro Cultural da Juventude, Centro Cultural da Penha, Galeria Olido e Vila Itororó – de 20 de dezembro a 09 de janeiro;

- Centro Cultural São Paulo - de 20 de dezembro a 10 de janeiro;

- Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes – de 20 de dezembro a 02 de janeiro;

- Casa da Memória de Itaquera - de 24 de dezembro a 02 de janeiro.



*As unidades Chácara do Jockey e São Joaquim – Guarapiranga estão momentaneamente fechadas e não serão abertas ao público neste fim de ano.



O agendamento para atendimento pode ser feito pelo site .

Cultura

Confira, abaixo, como será o funcionamento dos equipamentos desta área:

Arquivo Histórico Municipal – fechado entre os dias 20 de dezembro e 09 de janeiro. Retorna às atividades normais em 10 de janeiro.

Beco do Pinto – aberto dias 24 e 31, das 10h às 16 h. Em 31 de dezembro e 2 de janeiro, das 10h às 17h.

Biblioteca Mário de Andrade - fechada entre 20 de dezembro e 9 de janeiro.

Bibliotecas de bairro- fechadas do próximo dia 20 até 9 de janeiro..

Bibliotecas Monteiro Lobato, Álvares de Azevedo, Cora Coralina, Pe. José de Anchieta, Raul Bopp, Viriato Correa e Paulo Setúbal - fechadas entre 20 de dezembro e 9 de janeiro..

Bosques de leitura - fechados do dia 20 a 09 de janeiro.

Capela do Morumbi –aberta nos dias 24 e 31, das 10h às 16h, e nos dias 26 e 2 de janeiro, das 10h às 17h

Casa de Cultura Santo Amaro (Paço Cultural Júlio Guerra Casa Amarela) –fechada de 20 de dezembro a 9 de janeiro.

Casa da Imagem (antiga Casa nº1) – aberta nos dias 24 e 31, das 10h às 16h, e entre os dias 26 de dezembro e 2 de janeiro, das 10h às 17h.



Casa de Cultura Brasilândia –fechada de 20 de dezembro até 09 de janeiro.

Casa de Cultura Butantã- fechada do dia 20 próximo a 9 de janeiro.

Casa de Cultura Campo Limpo - fechada de 20 de dezembro a 9 de janeiro

Casa de Cultura da Vila Guilherme (Casarão)- fechada de 20 de dezembro até 9 de janeiro.

Casa de Cultura Freguesia do Ó ( Salvador Ligabue) - fechada do próximo dia 20 até 09 de janeiro.

Casa de Cultura Guaianases- fechada do dia 20 até 09 de janeiro.

Casa de Cultura Hip Hop Leste (Cidade Tiradentes) (Espaço Cultural Casa da Fazenda) –fechada do dia 20 a 9 de janeiro.

Casa de Cultura Hip Hop sul (Cora Coralina) - fechada do dia 20 até 9 de janeiro.

Casa de Cultura Itaim Paulista - fechada de 20 de dezembro a 9 de janeiro.

Casa de Cultura Itaquera (Raul Seixas - Parque Raul Seixas) - fechada do dia 20 a 9 de janeiro

Casa de Cultura M boi Mirim - fechada entre os dias 20 de dezembro e 9 de janeiro

Casa de Cultura de Parelheiros- fechada de 20 de dezembro e 9 de janeiro

Casa de Cultura Santo Amaro (Manoel Cardoso de Mendonça) –fechada de 20 de dezembro a 9 de janeiro.

Casa de Cultura São Mateus- fechada entre os dias 20 de dezembro e 9 de janeiro

Casa de Cultura São Miguel Paulista ( Antonio Marcos) - fechada do próximo dia 20 até 9 de janeiro

Casa de Cultura São Rafael- fechada de 20 de dezembro a 9 de janeiro.

Casa de Cultura Tremembé- fechada entre o próximo dia 20 e 9 de janeiro.

Casa de Cultura do Ipiranga (Chico Science)- fechada de 20 de dezembro a 9 de janeiro.

Casa do Bandeirante – aberta nos dias 24 e 31, das 10h às 16h, e nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro, das 10h às 17h.

Casa do Grito –aberta nos dias 24 e31, das 10h às 16h, e nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro, das 10h às 17h.

Casa do Modernista - aberta nos dias 24 e 31, das 10h às 16h, e nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro, das 10h às 17h.

Casa do Sertanista (Casa do Caxingui ) –aberta nos dias 24 e 31, das 10h às 16h, e entre 26 de dezembro e 2 de janeiro, das 10h às 17h.

Casa do Tatuapé – aberta nos dias 24 e 31 das 10h às 16 nos dias 26 e 02/01/22 das 10h às 17h.

Centro Cultural da Diversidade (Teatro Décio de Almeida Prado) –fechado de 20 de dezembro a 9 de janeiro.

Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso –fechado de 20 de dezembro a 9 de janeiro.

Centro Cultural da Penha - fechado de 20 de dezembro a 9 de janeiro.

Centro Cultural de Vila Formosa- fechado entre os dias 20 de dezembro e 9 de janeiro.

Centro Cultural do Grajaú (Palhaço Carequinha)- fechado de 20 de dezembro a 9 de janeiro.

Centro de Culturas Negras –fechado entre os 20 de dezembro a 9 de janeiro

Centro Cultural Olido –fechado de 20 de dezembro a 9 de janeiro

Centro Cultural Santo Amaro –fechado de 20 de dezembro até 9 de janeiro.

Centro Cultural São Paulo- fechado de 29 de dezembro a 9 de janeiro

Centro Cultural Tendal da Lapa- fechado de 20 de dezembro a 9 de janeiro

Centro da Memória do Circo - fechado entre os dias 20 de dezembro e 9 de janeiro.

Centro de Referência da Dança- CRD - fechado a partir de 20 de dezembro e até 9 de janeiro

Chácara Lane –aberta dias 24 e 31, das 10h às 16h, e nos dias 26 e 2 de janeiro, das 10h às 17h.

Escola Municipal de Bailado –fechada todos os dias.

Escola Municipal de Iniciação Artística –fechada todos os dias,

Escola Municipal de Música –fechada todos os dias.

Fundação Teatro Municipal/Praça das Artes- verificar programação no site: www.theatromunicipal.org.br

Hemeroteca- atendimento mediante agendamento.

Momumento à Independência (Cripta Imperial)- fechado todos os dias.

Ônibus da Cultura- temporariamente suspenso.

Pavilhão das Culturas Brasileiras- fechado todos os dias.

Polo Cultural e Criativo Vila Itororó (Canteiro Aberto) - fechado do dia 20 até 9 de janeiro

Ponto de Leitura Piqueri- fechado de 20 de dezembro até 9 de janeiro

Ponto de Leitura Jardim Lapena- fechado entre 20 de dezembro e 9 de janeiro. Sítio da Ressaca - fechado todos os dias.

Sítio Morrinhos –aberto dias 24 e 31, das 10 às 16h, e nos dias 26 de dezembro a 2 de janeiro, 10h às 17h .

Solar da Marquesa de Santos- aberto dias 24 e 31, das 10h às 16h, e nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro, 10h às 17h .

Teatro Alfredo Mesquita –fechado entre os dias 29 de dezembro e 9 de janeiro

Teatro Artur Azevedo –fechado do dia 29 até 9 de janeiro

Teatro Cacilda Becker – fechado de 29 de dezembro a 9 de janeiro.

Teatro Flávio Império- fechado do dia 29 /12/21 até 9 de janeiro.

Teatro João Caetano- fechado de 29 de dezembro até 9 de janeiro.

Teatro Paulo Eiró- fechado de 29 de dezembro a 9 de janeiro

