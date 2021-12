Reprodução O Estado de São Paulo registrou queda no número de mortes no trânsito no comparativo entre novembro de 2021 e 2020

De acordo com os novos dados do Infosiga SP, sistema do Governo do Estado gerenciado pelo programa Respeito à Vida e Detran.SP, o Estado de São Paulo registrou queda no número de mortes no trânsito no comparativo entre novembro de 2021 e 2020.

Em novembro de 2021 foram contabilizados 387 óbitos por acidentes de trânsito, contra 426 em novembro do ano passado, uma queda de 9,2%. Também houve redução nas mortes se comparado ao acumulado entre janeiro e novembro de 2020 e 2021. No período, foram registrados 4.437 óbitos no ano passado e 4.408 neste ano, uma diminuição de 0,7%.

Meios de transporte

No comparativo de mortes no trânsito entre janeiro e novembro de 2020 e o mesmo período de 2021, o principal destaque diz respeito aos acidentes envolvendo ciclistas, que caíram 17,1%, de 357 em 2020 para 296 em 2021. Se verificou ainda uma queda de 4,6% nos óbitos de pedestres, que passaram de 982 nos primeiros 11 meses do ano passado para 937 no mesmo período em 2021. As ocorrências com ocupantes de automóveis também registraram redução de 2%, de 1098 em 2020 para 1076 em 2021. O único modal que apresentou aumento (4,5%) nos óbitos nesse período foi o de motocicletas, que passou de 1688 ocorrências em 2020 para 1764 em 2021.

Sobre o programa Respeito à Vida

Programa do Governo do Estado de São Paulo, atua como articulador de ações com foco na redução de acidentes de trânsito. Gerido pela Secretaria de Governo por meio do Detran.SP, envolve ainda as secretarias de Comunicação, Educação, Segurança Pública, Saúde, Logística e Transportes, Transportes Metropolitanos, Desenvolvimento Regional, Desenvolvimento Econômico e Direitos da Pessoa com Deficiência.

O Respeito à Vida também é responsável pela gestão do Infosiga SP, sistema pioneiro no Brasil, que publica mensalmente estatísticas sobre acidentes com vítimas de trânsito nos 645 municípios do Estado. O programa mobiliza a sociedade civil por meio de parcerias com empresas e associações do setor privado, além de entidades do terceiro setor. Em outra frente, promove convênios com municípios para a realização de intervenções de engenharia e ações de educação e fiscalização.

Diversas medidas têm sido adotadas para reduzir a mortalidade relacionada nas rodovias do Estado de São Paulo. Entre elas, algumas de maior impacto podem ser destacadas.

Velocidade no atendimento

A redução no tempo de atendimento às vítimas de acidentes pode reduzir a mortalidade em até 60%. Em rodovias, esse aspecto é ainda mais relevante, dado os tempos naturalmente dispendidos entre o deslocamento da equipe de resgate até o local do acidente e, em situações mais graves, dali para o hospital mais próximo. Os socorristas chamam esse período crítico de “A Hora de Ouro”, que é absolutamente relevante para as estatísticas de salvamentos de acidentes de trânsito.

Iluminação em trechos urbanos

Estudos indicam forte redução de mortalidade em trechos urbanos de rodovias que foram iluminadas. Um estudo que reuniu resultados de 50 pesquisas referentes ao impacto sobre os acidentes da iluminação em vias previamente não iluminadas concluiu pela de redução de 60% em acidentes fatais nessas áreas.

Cinto de segurança no banco traseiro

Uma pesquisa realizada pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP) em rodovias concedidas indicou, em 2019, que em torno de 10% das pessoas não usam o cinto de segurança nos bancos dianteiros e 30% no banco traseiro. Essa prática é de extrema importância e vem sendo estimulada por meio de campanhas educativas e fiscalização, uma vez que estudos indicam redução de mortalidade em torno de 25% para ocupantes do banco traseiro e 45% para os bancos dianteiros.