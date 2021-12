Reprodução/SECOM-SP São Paulo inaugura novo piscinão do Córrego Paciência, na Zona Norte

A Prefeitura de São Paulo inaugurou, na tarde da última quarta-feira (15), o piscinão do Córrego Paciência, localizado na Avenida Jardim Japão, no Jardim Brasil, Zona Norte da capital. As obras, realizadas pela Secretaria de Infraestrutura urbana e Obras (SIURB), tiveram início em agosto de 2019 e geraram mais de 140 empregos diretos. Mais de R$ 53 milhões foram investidos no novo reservatório, uma parceria do município e do Governo Federal.

"Esta obra, feita em parceria da Prefeitura com o Governo Federal, contou com 65% de recursos do Governo Federal e 35% da Prefeitura. É uma construção grande, que vai tirar o sofrimento de muita gente que tinha suas residências alagadas. Nosso objetivo é melhorar a qualidade de vida das pessoas", declarou o prefeito Ricardo Nunes.

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, esteve no evento e destacou que, com o piscinão do Córrego Paciência em pleno funcionamento, as famílias da região podem dormir tranquilas. "As crianças agora sabem que a chuva apenas vai fazer a temperatura ficar mais amena, que é boa para a indústria e o comercio".

Estrutura

O piscinão, que vai auxiliar no combate às enchentes nos bairros Jardim Brasil, Vila Gustavo e Vila Constança, tem capacidade para armazenar até 106 mil metros cúbicos de água, volume equivalente a 42 piscinas olímpicas.

O reservatório receberá as águas dos córregos Maria Paula e Paciência, beneficiando cerca de 298 mil pessoas. Seis bombas, cada uma com capacidade para retirar 500 litros de água por segundo, serão responsáveis por esvaziar o piscinão após as chuvas (os equipamentos estão em fase de teste).

Uma laje de aproximadamente 9.500 m² cobre o novo piscinão. Nessa área, foi implantada a nova sede da Sociedade Amigos da Vila Constança (SAVIC) com 1.400 m² de área útil (já em funcionamento). O edifício conta com dois pavimentos, cinco salas, um salão multiuso, cozinha, sanitários e área administrativa.

As obras de drenagem na bacia do Paciência contemplam ainda a canalização de trechos do córrego. A SIURB já implantou 476 metros de novos canais entre a foz do Córrego Paciência (Rio Cabuçu de Cima) até a Rodovia Fernão Dias, e também na Avenida Jardim Japão. Os demais trechos aguardam a finalização dos processos de desapropriação.

Em obras

A SIURB trabalha ainda na construção dos piscinões do Córrego Taboão, na Zona Leste, e Paraguai-Éguas, na Zona Sul. O primeiro terá capacidade para armazenar 188 mil metros cúbicos de água e entrará em operação já neste verão, enquanto que o segundo terá capacidade de reservação de até 110 mil metros cúbicos e será entregue em 2023.





Projetos

Estão em fase de desenvolvimento de projetos na SIURB 15 novos piscinões. Mais de três milhões de paulistanos serão beneficiados pelos novos reservatórios que, juntos, poderão armazenar até 1,6 milhão de metros cúbicos de água (volume equivalente a mais de 655 piscinas olímpicas).

Entre os 15 novos reservatórios, dez devem ter início já no próximo ano. São eles: piscinões RZ-02 e RZ-03 do Córrego Zavuvus, piscinão do Córrego Freitas, piscinão dos Machados (na bacia do Aricanduva), os reservatórios R2 e R4 do córrego Tremembé, além de quatro reservatórios no Córrego Perus.