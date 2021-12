Edson Lopes Jr./SECOM PROGRAMA CIDADE SOLIDÁRIA

O programa Cidade Solidária , iniciativa da Prefeitura de São Paulo para reforçar as ações de segurança alimentar das famílias que vivem em situação de vulnerabilidade durante o período de pandemia, iniciou a distribuição de mais de 1 milhão de cestas básicas às entidades já inscritas no programa. Segundo o prefeito Ricardo Nunes, desse total, mais de 400 mil já foram entregues. “ Além dos mais de 1 milhão de cestas, a Prefeitura se esforça para conseguir mais doações para atender todas as pessoas que necessitam de alimentos nesse período”, disse.

O novo lote de cestas tem como objetivo intensificar a distribuição de alimentos na reta final do ano. Desde março de 2020, o Cidade Solidária já distribuiu um total de 5,3 milhões de cestas básicas, montante que representa mais de 67 mil toneladas de alimentos, em 18 meses de ação. “Com o Programa Cidade Solidária já distribuímos milhões de cestas para 800 entidades que as entregam a famílias mais necessitadas da cidade”, explicou o prefeito.

Refeições



No Cidade Solidária também foram fornecidas 4,2 milhões de refeições prontas, por meio de programas como o Rede Cozinha Cidadã, voltado para a população em situação de rua enquanto o Rede Cozinha Cidadã Comunidades entregou 2,2 milhões. Somados aos outros programas de fornecimento de refeições da Prefeitura totalizam 8,2 milhões entregues no período de emergência.

Somente a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads) fornece 260 mil refeições por dia, considerando café da manhã, almoço e jantar oferecidos nos equipamentos que prestam serviços de proteção básica e especial. Além disso, ao longo de 2021, foram entregues 578 mil cestas básicas, frente a 395 mil em 2020.

Juntamente com as cestas básicas do Cidade Solidária estas distribuições formam um tripé de sustentação da segurança alimentar de milhões e milhões de paulistanos. As cestas básicas vão as entidades, inscritas no programa cidade solidária que, por sua vez, fazem chegar estes alimentos nas mãos de quem mais precisa em todas as regiões da cidade

Mapeamento



A plataforma Sampa+Solidária mapeia os locais em que a sociedade desenvolve ações de solidariedade, como a distribuição de refeições prontas (marmitas e lanches), e também é o ponto focal para cadastramento de ações sociais levadas a cabo por pessoas físicas, grupos e entidades civis organizadas que distribuem refeições. Assim, é possível evitar desperdício de alimentos ou distribuições duplicadas, e ainda reforçar com insumos estatais como copos de água, embalagens de marmita e luvas, ações filantrópicas de entidades independentes.



Atualmente, um total de 586 iniciativas estão cadastradas na plataforma, e foram doados às organizações inscritas em edital, 131.520 copos d’água, 60 mil máscaras, 4.050 luvas e 32 mil embalagens de marmita. A plataforma pode ser acessada no link sampamaissolidaria.prefeitura.sp.gov.br



O mapeamento concentra em uma única ferramenta informações dos programas de apoio à população que mais necessita de ajuda durante a pandemia, de iniciativas da sociedade civil até do poder público, entre eles o Rede Cozinha Cidadã e o Cidade Solidária.



Histórico



A Prefeitura de São Paulo lançou o programa Cidade Solidária em março de 2020 com a finalidade de empreender ações coordenadas entre o poder público municipal, sociedade civil organizada e iniciativa privada para ajuda humanitária, buscando garantir a segurança alimentar e a saúde básica das populações mais vulneráveis durante a pandemia.



Desde 2020, o programa Cidade Solidária cadastrou 3,4 mil entidades sociais que realizam a distribuição das cestas básicas. Somente este ano foram 2 mil organizações cadastradas, número 42% superior ao total de solicitações de todo o ano anterior. Todos os dias, cerca de 30 caminhões circulam por todas as regiões da cidade distribuindo as cestas básicas e kits de higiene e limpeza do projeto para as entidades, que por sua vez fazem chegar estes alimentos nas mãos de quem mais precisa.



Como doar



Quem quiser ajudar o programa pode fazer doações de cestas básicas ou dos alimentos não perecíveis que entram na composição delas. A relação dos locais para doação e dos itens que compõem às cestas pode ser acessada clicando aqui.



As empresas e organizações que quiserem doar devem entrar em contato pelos telefones 11 2833-4170/4166/4165, ou enviar mensagem ao e-mail [email protected] para receber as orientações das equipes do programa.



Uma das formas de colaborar com a Cidade Solidária é doando dinheiro, não há restrições de valores. Todos os recursos arrecadados serão destinados à compra de cestas para ajudar as pessoas em situação de extrema vulnerabilidade social.



PMSP/SMDU-Cidade Solidária

CNPJ: 46.395.000/0001-39

Banco do Brasil

Agência 1897-X

C/C 2020-6

Pelo PIX por meio da chave: [email protected]

Acompanhe o programa pelo site www.spcidadesolidaria.org