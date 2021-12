Oswaldo Corneti/ Fotos Públicas Ciclofaixa

A Avenida Corifeu de Azevedo Marques vai ganhar uma ciclofaixa de lazer já no próximo domingo, 19 de dezembro. O novo trecho é composto também por ciclofaixas de lazer que funcionarão na Rua Alvarenga e na Avenida Vital Brasil, conectadas à estrutura da Corifeu. No total, as novas ativações vão somar aproximadamente 6 km de extensão. A ativação das novas estruturas de lazer atende aos pedidos feitos por ciclistas ao longo dos encontros realizados para discutir a atualização do programa.

Outra alteração na Ciclofaixa de Lazer que funciona aos domingos e feriados é a desativação da operação no trecho da Avenida Roberto Marinho. Isso porque a via recebeu uma ciclofaixa permanente que atende à demanda observada aos domingos e feriados, com segurança e conforto para quem pedala pelo local.

A montagem da Ciclofaixa de Lazer possibilita a circulação de ciclistas aos domingos e feriados nacionais, das 7h às 16h. Elas são totalmente separadas do tráfego geral por elementos de canalização como cones, cavaletes e super cones. Atualmente, a operação das ciclofaixas de lazer é realizada pela empresa Uber, por meio de um termo de cooperação assinado com a Prefeitura.