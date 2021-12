Reprodução/redes sociais MP irá investigar luta de MMA entre políticos de cidade do Amazonas

O Ministério Público do Amazonas (MP-AM) decidiu que irá investigar a luta de MMA travada entre o prefeito do município de Borba e um ex-vereador, seu adversário político. O objetivo da investigação do MP será apurar se o combate no octógono se qualifica como ato de improbidade administrativa e de infração político-administrativ praticada pelo pelo Prefeito Municipal de Borba, Simão Peixoto Lima (PP).

O MP-AM deu prazo de cinco dias para que o Prefeito explique acerca da regularidade de sua participação no evento, bem como se houve uso de dinheiro público no combate.

"Todos os meios legais para a investigação serão utilizados. Inclusive, vai ser verificado se foi destinado dinheiro público para esse evento, se foi utilizado espaço público para isso, se houve cobrança de ingressos, pagamento de bolsas", disse o Promotor de Justiça Marcelo de Salles Martins.

O embate se deu entre Simão Peixoto Lima e o ex-vereador Erineu Alves Da Silva, em uma quadra de esportes na cidade, na madrugada desse domingo. A disputa durou três rounds. Logo no início, Erineu, conhecido na cidade como Mirico, acertou uma sequencia de chutes no prefeito. Ao final do combate, no entanto, Peixoto Lima conseguiu vencer no adversário.

O prefeito justificou a participação no evento como sendo uma forma de estimular a prática esportiva no município. Em setembro, após criticar a gestão do prefeito, Mirico havia chamado Peixoto Lima para a 'porrada'. A resposta do prefeito foi um desafio, para uma briga no estilo UFC.