reprodução: Twitter Jucuruçu, Bahia



Na manhã desta terça-feira (14), a Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado da Bahia (Sudec) confirmou mais um óbito causado pelas fortes chuvas que atingem todo o estado. O corpo da vítima, de 69 anos, foi encontrado no distrito de Coqueiro, em Jucuruçu. O pescador estava desaparecido desde a última quarta-feira (8), após a canoa que utilizava para tentar atravessar o rio Jucuruçu virar. Com isso, sobe para 11 o número de pessoas mortas na Bahia devido às chuvas, desde o início de novembro.

A Defesa Civil da Bahia já havia contabilizado a ocorrência de óbitos em Amargosa (2), Itaberaba (2), Itamaraju (3), Macarani (1), Prado (1) e Ruy Barbosa (1), durante este período foram computados também 267 feridos, 6.371 desabrigados e 15.199 desalojados. A população afetada pelas enchentes chega a 220.297 pessoas, que vivem nos 51 municípios que se encontram em Situação de Emergência.

Lista dos municípios em Situação de Emergência:

1- Alcobaça

2- Amélia Rodrigues

3- Anagé

4- Baixa Grande

5- Belmonte

6- Boa Vista do Tupim

7- Camacan

8- Canavieiras

9- Caravelas

10- Cocos

11- Encruzilhada

12- Eunapolis

13- Guaratinga

14- Iaçu

15- Ibicoara

16- Ibicuí

17- Ibirapuã

18- Ilhéus

19- Itabela

20- Itapebi

21- Itaberaba

22- Itacaré

23- Itagimirim

24- Itamaraju

25- Itambé

26- Itanhém

27- Itapetinga

28- Itaquara

29- Itarantim

30- Jaguaquara

31- Jiquiriçá

32- Jucuruçu

33- Lajedão

34- Macarani

35- Maragogipe

36- Marcionilio de Souza

37- Mascote

38- Medeiros Neto

39- Mucugê

40- Mucuri

41- Mutuípe

42- Nova Viçosa

43- Porto Seguro

44- Prado

45- Ribeira do Pombal

46- Ruy Barbosa

47- Santa Cruz Cabrália

48- Santanópolis

49- Teixeira de Freitas

50- Teolândia

51- Vereda



Fonte: Ascom/Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado da Bahia (Sudec)