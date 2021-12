Reprodução / Record TV Incêndio casa zona leste de SP

Um menino de 7 anos morreu em um incêndio na casa da avó, em Lajeado, zona leste de São Paulo . Ítalo Lima não conseguiu deixar a residência por causa das chamas e tentou se esconder no guarda-roupas, mas não resistiu. O garoto estava apenas na companhia dos irmãos, de 3 e 9 anos, no momento do incidente, na tarde dessa segunda-feira (13).

As chamas atingiram a casa por volta das 16h e se alastraram rapidamente. Parte do telhado da residência cedeu no incêndio e os vizinhos se uniram para tentar fazer o resgate das crianças.

"Quebraram o portão, e nisso já vieram as crianças. Inclusive o maiorzinho queria voltar e ele falava que o irmão estava dentro do guarda-roupa. Muita gente tentou salvar, quebraram a caixa-d'água. O povo fez de tudo", relatou a vizinha Ângela Maria Alves da Silva à Record TV .



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o menino foi encontrado morto dentro do armário da casa, o que pode ter sido uma estratégia para tentar se proteger do fogo.

A suspeita é de que um curto-circuito na rede elétrica da residência tenha causado o incêndio, que atingiu um quarto no fundo da casa, onde estava a criança.



O irmão mais novo, de 3 anos, inalou fumaça e foi socorrido. Já o de 9, não teve ferimentos.

As crianças ficavam com a avó, que costumava deixá-las sozinhas quando ia trabalhar. De acordo com a Record , os pais são separados e a mãe é usuária de drogas e moradora de rua.

A Polícia Civil investiga o caso.