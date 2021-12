Reprodução Pessoas no local da explosão

Um caminhão de combustível capotou ao tentar desviar de um motociclista nesta terça-feira (14) no Haiti. A explosão deixou 50 mortos em Cabo Haitiano, a segunda maior cidade do país.

Vários corpos ficaram caídos no local. Segundo publicação feita no perfil do Instagram do vice-prefeito, Patrick Almonor, as pessoas foram "queimada vivas" e que não é possível identificá-las inicialmente.

Os pedestres que estavam na região se apressaram para tentar recuperar o combustível e levar para suas casas. Cerca de 20 residências também pegaram fogo com a explosão. O número de feridos ainda é desconhecido.

Em suas redes sociais, o primeiro-ministro prometeu hospitais de campo para ajudar no atendimento das vítimas. o governo declarou três dias de luto pelos mortos.