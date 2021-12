Roberto Parizotti/FotosPublicas CGE alerta para chances de alagamento nesta segunda-feira (13)

Desde as 13h42 desta segunda-feira (13), as zonas norte, leste, oeste e o centro de São Paulo estão em estado de alerta para alagamentos, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura (CGE). Não há informações sobre pontos de alagamento na capital até o momento.

De acordo com o CGE, a precipitação é forte em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, com potencial para chuva com granizo. Meteorologistas da prefeitura informam que a previsão é de tempo instável nas próximas horas, alternando entre períodos de chuvas e melhoria.

Próximos dias

Segundo a previsão, a semana deve ser marcada por fortes pancadas de chuva, principalmente entre o meio da tarde e o início da noite.

A madrugada desta terça-feira (14) será de tempo abafado, com temperaturas por volta dos 20ºC. O sol deve aparecer entre muitas nuvens ao longo do dia, mas ainda há possibilidade de chuvas a partir do meio da tarde. A máxima do dia deve ser 28ºC.

Já na quarta (15), a máxima chega aos 26ºC, com pancadas de chuva forte e potencial para alagamento e transbordamento de rios e córregos. Pode haver queda de árvores devido a trovoadas e rajadas de vento, que também são esperadas.