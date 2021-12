Reprodução/ G1 Rosana de Melo, secretária de enfrentamento à Covid





Em meio às discussões sobre a realização ou não do Carnaval , a secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde firmou posição contra os festejos. Para Rosana de Melo, o evento "não deve acontecer em 2022".



A declaração foi dada nesta quarta-feira (8), em audiência pública realizada na Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados. Na ocasião, Rosana defendeu que qualquer decisão a favor do evento é precipitada, já que, mesmo com as vacinas, o vírus continua sendo transmitido e as aglomerações típicas da festa não são recomendadas no atual contexto de pandemia.



Segundo a Agência Câmara, além da secretária, o assessor técnico do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Fernando Avedanho, disse que o momento é de precaução, especialmente porque o perfil da festa dificulta o cumprimento de medidas sanitárias de distanciamento social e uso de máscaras.







De acordo com a publicação, a audiência contou ainda com as participações da presidente da Associação Brasileira de Promotores de Eventos (Abrape), Doreni Caramori, do presidente do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo (Fornatur), Bruno Wendling, a diretora-adjunta da Anvisa, Daniela Cerqueira. O debate foi idealizado pelo deputado federal Bacelar (Pode-BA).