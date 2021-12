Reprodução Diretor de eventos da Prefeitura de Guapimirim

O diretor de eventos da Prefeitura de Guapimirim, na Baixada Fluminense, foi flagrado por câmeras de segurança de bar do município agredindo um empresário. Alexandre Martins Guedes, conhecido como Xandico, que também é suplente de vereador, aparece desferindo socos e chutes contra Ralph Mattos, o dono do estabelecimento.

Nas imagens, Xandico chega no local sem chamar a atenção e logo em seguida se aproxima da mesa onde Ralph estava sentado. O diretor de evento chama o empresário e, em seguida, desfere um soco em seu rosto. O dono do bar cai no chão e recebe vários chutes do agressor. Assim que as agressões começaram, frequentadores do estabelecimento tentar intervir e afastar Alexandre da vítima.

De acordo com o empresário, as agressões teriam sido motivadas depois ele teria negado a realização do evento de Xandico em um dos seus espaços de festa. Nas redes sociais, o vídeo teve grande repercussão e internautas expressaram indignação.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado e as investigações estão em andamento na 67ª DP (Guapimirim). As imagens foram analisadas e os envolvidos prestaram depoimento. A delegacia aguarda o laudo do exame de corpo de delito.