Reprodução Bombeiros enviam mergulhadores para auxiliar nas buscas

No último domingo (05), o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) enviou à Paraty, na Costa Verde fluminense, quatro mergulhadores, uma aeronave e um Side Sacan Sonar — sonar de varredura lateral — para ajudarem nas buscas do bimotor PP-WRS, modelo PA-34-220T, que desapareceu no mar entre Ubatuba, em São Paulo, e Paraty no dia 24 de novembro.

Estavam a bordo o piloto Gustavo Calçado Carneiro, de 27 anos — cujo corpo foi encontrado um dia após o acidente —, o copiloto José Porfírio de Brito Júnior, de 20 anos, e o empresário Sérgio Alves, de 45. Também neste domingo, a Marinha e a Aeronáutica informaram que suspenderam as buscas pela aeronave.

O copiloto e o passageiro permanecem desaparecidos. Familiares criticaram o fim dos trabalhos de busca, agora feito com ajuda de barqueiros e pesqueiros de forma voluntária.

De acordo com o CBMDF, o Estado do Rio solicitou na última sexta-feira (3) apoio de militares da corporação para buscarem o bimotor. O Corpo de Bombeiros do Rio acredita que o PP-WRS esteja intacto no fundo do mar. Os quatro mergulhadores que estão no Rio são especialistas na operação com sonar.

O governo do Distrito Federal destacou que o equipamento que começou a ser usado nas buscas na manhã desta segunda-feira “já foi utilizado em várias operações em Brasília” e “foi responsável pela localização de um rapaz que caiu de uma lancha no Lago Paranoá, em outubro de 2020, e mais recentemente foi responsável pela localização de um veleiro naufragado também no Lago Paranoá”.

A Polícia Civil do DF disponibilizou um jatinho para o transporte aéreo dos equipamentos e dos militares. O material foi deixado em Angra dos Reis e está à disposição do Corpo de Bombeiros do Rio.

Fim das buscas e apelo dos familiares

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) justificou que ao longo de dez dias de operação cobriu completamente toda a área referente ao provável local da queda, considerando-se as possibilidades de deslocamento em mar aberto. A Aeronáutica também disse que seguiu os padrões internacionais e realizou ações em condições meteorológicas que, embora instáveis, não comprometeram as missões na parte aérea.

"A FAB se solidariza com as famílias dos ocupantes da aeronave acidentada e ressalta que a operação de Busca e Salvamento pela Aeronáutica poderá ser reativada se justificada por meio do surgimento de novos indícios sobre a aeronave ou seus ocupantes", diz o comunicado.





Mulher de desaparecido critica Marinha e Aeronáutica

Os familiares do copiloto José Porfírio de Brito Júnior e do empresário Sérgio Alves foram comunicados do encerramento das buscas na noite deste sábado. Neste domingo, os parentes usaram as redes sociais para lamentar a decisão e cobrar a continuidade dos trabalhos.

"Essa notícia me dói profundamente. É revoltante. Como acreditar, e explicar aos meus filhos, que os órgãos que deveriam nos ajudar estão desistindo de encontrar o pai deles? É angustiante não ter informações, não conseguir achar respostas para tudo o que ocorreu. O que me resta é conseguir fechar esse ciclo e sinto que também estão me tirando este direito", escreveu a designer Tatiana Fogaça, mulher de Alves.