Vídeo: Michelle Bolsonaro reage com euforia após aprovação de Mendonça ao STF Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a primeira-dama comemorando. Nas imagens, Michelle aparece bastante emocionada, pula, chora e depois ora junto com outros simpatizantes do novo ministro

Por Agência O Globo | 04/12/2021 12:50