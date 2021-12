Reprodução: iG Minas Gerais Homem afirma ter HIV e ameaça injetar seringa durante roubo de celular no Paraná

Um homem é suspeito de roubar um celular e o carregador de um rapaz na Praça Rui Barbosa, no centro de Curitiba, na última quarta-feira (01), e utilizar uma seringa com sangue para ameaçar a vítima. As informações são do portal Metrópoles.

De acordo com informações sa Guarda Civil Municipal, o suspeito teria dito que a seringa estava com sangue e que ele seria portador do vírus HIV.

Joel Nunes, guarda municipal, informou que a "vítima foi ameaçada com suspeito com uma seringa. Ele levou o celular e carregador do rapaz e disse que era portador de HIV, mas isso não temos como afirmar".

A vítima afirmou aos agentes de segurança que o rapaz o abordou "com uma seringa e me pediu para passar o celular e o carregador. Nem tinha acabado de pagar ainda e esse que eu estava era emprestado minha sogra. Isso foi na Praça Rui Barbosa e fui seguindo ele até Rua 13 de Maio. Ele me ameaçou com um seringa cheia de sangue. Vai saber o que tinha na seringa".





Os itens roubados da vítima foram recuperados e o suspeito - que já tinha passagens pela polícia - foi encaminhado à Central de Flagrantes, no bairro do Portão, em Curitiba.