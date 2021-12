Reprodução/G1 Em vídeo, Luciano Bonilha grita 'não sou assassino'

Luciano Bonilha Leão, um dos quatro réus no caso da Boate Kiss, passou mal antes de entrar no Foro Central de Porto Alegre, local onde ocorre o julgamento sobre o caso nesta quarta-feira (1).

Em vídeo, é possível ver o momento que o produtor musical de 44 anos, passa mal e precisa se apoiar nas pessoas que estão ao redor. Nesse momento, também é possível ouvir ele gritar "Eu não sou assassino". Ele foi atendido pelo ambulatório do Foro.

Luciano Bonilha é acusado por homicídio simples de 242 pessoas e tentativa de homicídio de outras 636 que ficaram feridas com o ocorrido. Além dele, outros dois empresários, Elissandro Spohr e Mauro Hoffmann, também são acusados.

O julgamento, que começou nesta quarta-feira (1), pode ser concluído dentro de 15 dias. Mesmo sendo a expectativa do Tribunal de Justiça, a conclusão depende da condução do tribunal do júri nas próximas semanas.