Reprodução Polícia prende rapaz que comprou celular de 'novo Lázaro' em Goiás

A Polícia Civil prendeu um homem que teria comprado um celular de Wanderson Mota Protácio, suspeito de matar três pessoas no último domingo e alvo de uma força-tarefa com ao menos 50 policiais, um helicóptero e cães farejadores por sua captura em Goiás. A prisão do receptador de celular aconteceu na tarde dessa segunda-feira, em Alexânia, no Goiás.

Wanderson foi apelidado de "Lázaro 2.0" ou "Novo Lázaro", devido a semelhanças ao caso de Lázaro Barbosa, acusado de matar quatro pessoas da mesma família e que foi alvo da maior perseguição policial da história de Goiás, em meados do ano. De acordo com a Polícia de Goiás, Wanderson é apontado como provável autor dos assassinatos da própria mulher, que estava grávida de 4 meses, da enteada de 2 anos e 9 meses, e de um fazendeiro.

A esposa do fazendeiro, Cristina Nascimento Silva, também foi baleada no ombro, mas sobreviveu e se recupera no Hospital de Urgências de Anápolis (Huana). O suspeito trabalhava como caseiro em uma fazenda em Corumbá de Goiás, onde ocorreu o crime.

De acordo com informações da polícia, o celular apreendido em Alexânia pertenceria a Cristina, a única sobrevivente do ocorrido.

"Ele vendeu esse celular para juntar dinheiro, e a polícia conseguiu identificar esse comprador, que foi preso por receptação", disse o delegado Tibério Martins ao portal Mais Goiás.

Martins é responsável pela busca ao fugitivo e declarou que o Wanderson está “desesperado por dinheiro” para fugir de Goiás.