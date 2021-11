Reprodução/Youtube Flavio Bolsonaro em evento que marcou a filiação de Jair Bolsonaro ao PL

Flavio Bolsonaro (Patriota-RJ) discursou no evento de filiação de seu pai ao PL e aproveitou para afirmar que vencerão "qualquer traidor e qualquer ladrão de nove dedos".



O senador deu declarações claras sobre os possíveis rivais de Jair Bolsonaro na disputa presidencial em 2022.

Sobre Sergio Moro, ex-ministro da justiça no mandato do pai, Flávio afirmou que traidor é "aquele que tenta colocar no governo pessoas que defendam o aborto e que não respeita o eleitor que escolheu as bandeiras vitoriosas na eleição de 2018. Traidor é aquele que não tomou as devidas providências para descobrir quem mandou matar Bolsonaro".

Já sobre o ex-presidente Lula, Flávio foi enfático: "Nós, juntos, vamos vencer qualquer traidor e vamos vencer qualquer ladrão de nove dedos", completou.

A filiação de Jair Bolsonaro ao PL aconteceu na manhã desta terça-feira (30), dois anos após o presidente deixar o PSL, partido pelo qual venceu as eleições de 2018, mas rompeu relações durante o mandato.