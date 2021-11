Reprodução YouTube Idosa bate em assaltante com raquete de matar mosquito

Uma idosa de 61 anos reagiu a um assalto em Goiânia, na última quarta-feira (24), utilizando uma raquete elétrica de matar mosquito. O ladrão fingiu ser um entregador e, sobre uma motocicleta, arrancou a corrente do pescoço da vítima, que reagiu. [Veja o vídeo abaixo]

O assaltante fugiu após ser atingido pela raquete. “Eu acho que ele sabia que eu estava sozinha e já tinha me visto, talvez do lado de fora. Ele avançou no meu pescoço e arrancou minha corrente”, conta a idosa ao G1.

O vídeo caputorado por uma câmera de segurança mostra o momento em que o motociclista se aproxima e aperta a campainha. Ele entrega um papel à vítima, que está dentro do portão, coloca o braço para dentro a fim de roubar a corrente e, após ser atingido pela raquete, foge.

A assessoria da Polícia Civil informou que o 8º Distrito Policial está investigando o assalto.