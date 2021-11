Reprodução Bebê engatinhava sozinho em trecho de rodovia em SC

Um carro que passava por uma rodovia estadual em Rio Sul, no Vale do Itajaí (SC), neste domingo (28), teve de desviar de um bebê de 1 ano e 3 meses que engatinhava sozinho na pista. A Polícia Militar foi acionada e encontrou a mãe da criança dormindo sob efeito de drogas em sua residência. Ela foi presa em flagrante.

Segundo o G1, a conselheira tutelar Márcia de Morais informou que o bebê mora com a mãe, que tem 32 anos, próximo da SC-350. A suspeita é a criança tenha saído de casa enquanto a mãe dormia.

A PM diz que registrou a ocorrência por volta das 11h do domingo. O motorista parou na via assim que avistou o bebê engatinhando na pista. Um segundo veículo, que vinha atrás, também estacionou, e ambos chamaram a PM.

A criança foi deixada com a família do segundo veículo até a chegada do Conselho Tutelar.

De acordo com a conselheira Márcia, a criança ficou cerca de 30 minutos sozinho na rodovia até ser resgatado. Além do bebê, a mãe da criança tem outros três filhos.

"Neste momento a mãe não tem condições de ficar com os filhos. Caberá a Justiça definir a guarda das crianças", disse a conselheira.