Agência Brasil Homem de 24 anos disse que a menina de 11 anos era sua namorada

Um homem de 24 anos foi preso nesta quarta-feira após ser flagrado na cama com uma criança de 11 anos. A menina foi encontrada seminua no quarto do abusador, na casa em que ele mora com a família, na cidade de Dourados, em Mato Grosso do Sul. Ele foi autuado em flagrante por estupro.

O suspeito alegou para os policiais que a menina é sua namorada e que o relacionamento já tem pelo menos seis meses. O homem negou que tenha mantido relações sexuais com a vítima. No entanto, a criança disse aos conselheiros tutelares que os dois vinham praticando sexo desde quando ela tinha 10 anos. As informações são do Campo Grande News.

A prisão foi realizada pela Guarda Municipal de Dourados, após denúncia anônima. Os guardas foram ao local acompanhados de conselheiros tutelares, mas os donos da casa não queriam autorizar a entrada para vistoria.

O suspeito foi encontrado escondido embaixo da cama e resistiu para não ser preso. A menina estava seminua no quarto e contou aos conselheiros tutelares que tinha chegado à casa do "namorado" há três dias.