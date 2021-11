Reprodução RBS/TV Nestor Führ recebeu depósito de R$ 861 mil por engano

Nestor Führ, um agricultor de Arroio do Meio, no Vale do Taquari (RS) se surpreendeu ao ser informado pelo gerente do banco onde mantém conta de que tinha recebido, por engano, R$ 861 mil. À RBS TV , o trabalhador diz que em nenhum momento pensou em ficar com o dinheiro.

"Tive a sensação de um dia ser milionário, né? Passei o cartão e transferimos. Ficou tudo certo. Não é meu, não quero", relata.

"Ele [o gerente do banco] me convidou para ir urgentemente na agência bancária. Eu quis saber o motivo e ele não quis revelar, que se tratava um assunto muito sério. Eu fiquei desconfiado de que era um problema na minha conta", conta.



Nestor conta não ser a primeira vez que recebe dinheiro por engano. Em 2002, o frigorífico onde trabalhava transferiu R$ 12 mil para sua conta, quando, na verdade, pretendia passar R$ 1,2 mil.

O homem guardou o comprovante do depósito de R$ 861 mil que recebeu. "Um dia dá certo, por via certa. Eu estou marcado para isso."