Um carro despencou de uma altura de 5 metros do estacionamento que fica no segundo andar de um estabelecimento comercial em Itapema, litoral norte de Santa Catarina. O motorista do veículo ficou ferido.



Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista sofreu leves escoriações leves e foi atendido pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Na sequência, foi levado ao hospital.

Imagens mostram o carro, que caiu sobre uma Honda Bis e uma Twister, atingindo outros veículos.









No momento do incidente, várias pessoas passavam pelo local, que é rodeado de comércios como shopping e supermercado, mas ninguém se feriu.

Agora em itapema não entendi direito mas acho que a saveiro fez strike pic.twitter.com/RnnjzCBmtE — O Tal do João do Bailinho💎 (@JBailinho) November 25, 2021