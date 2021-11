Redes sociais Avião da Azul Linhas Aéreas iria decolar no Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande

Passageiros se feriram após um avião da Azul apresentar pane no momento em que saia do Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, com destino São Paulo. O incidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira (25).

Após a pane, os passageiros precisaram sair pela saída de emergência. Em nota oficial, a Azul Linhas Aéreas disse que o voo teve sua decolagem abortada após a identificação de uma pane na aeronave.

Avião da Azul tem pane antes de decolar e deixa passageiros em pânico em Cuiabá pic.twitter.com/rUkUuRnXVb — Gabriel Fagundes (@fagundesat) November 25, 2021





Leia Também

"Os clientes evacuaram a aeronave por meio das saídas de emergência do avião. A Azul destaca que está prestando todo o apoio necessário aos clientes, lamenta o ocorrido e reforça que ações como essa são necessárias para garantir a segurança de suas operações", diz a nota.

Ao G1, a passageira Juliana Amorim contou sobre o momento de pânico vivido pelas pessoas que estavam na aeronave.

"As comissárias começaram a falar que ia explodir o avião, que era para evacuar o avião e foi aquele desespero. Ninguém conseguia abrir porta. Eu não sei quantas pessoas já tinham saído na minha frente, mas consegui sair, graças a Deus, sem nenhum ferimento. Saí pela pelo escorregador (inflável). A gente via que tinha muita gente machucada, porque quando descia no escorregador, a turbina estava ligada, então ventava e derrubava as pessoas", relata.