Reprodução/Bombeiros Cobra resgatada na sala de estar de casa em Santa Catarina

Bombeiros voluntários da cidade de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, resgataram uma cobra que acordou um casal ao subir em seus pés enquanto dormiam no sofá de sua sala na madrugada da última segunda-feira (22). As informações são do portal Uol.

De acordo com o órgão, porém, essa não seria a primeira vez que a cobra teria invadido a residência do casal. Há cerca de um mês, os Bombeiros receberam um chamado da mesma mulher que havia visto uma cobra no banheiro de sua residência. Na ocasião, não encontraram nada. Desta vez, uma serpente e um metro foi resgatada.

O animal que foi encontrado no sofá não era venenoso, pois trata-se de uma falsa-coral. Segundo biólogos, a cobra será solta na natureza da região até o final da semana.





Ademar Duwe, biólogo da Fujama, explicou que "essa serpente não representa perigo, apesar dela ter um certo veneno, um veneno fraco, mas é difícil acontecer acidentes com ela. Esse veneno é um veneno fraco, para nós, seres humanos, os sintomas são bem leves e não chega a evoluir para um caso grave".