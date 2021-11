Redes sociais Força Aérea Brasileira encontra destroços de aeronave em Ubatuba

A Força Aérea Brasileira (FAB) encontrou, na manhã desta quinta-feira (25) destroços de uma aeronave no mar de Ubatuba e os pedaços podem ser do bimotor que caiu entre São Paulo e o Rio de Janeiro. As informações são do portal Metropoles.

Segundo o Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Curitiba (ARCC-CW), os equipamentos da aeronave foram encontrados as 6h25 da manhã e a área coincide com a localização onde o bimotor caiu. Órgãos de busca marítima - bem como o Corpo de Bombeiros - seguem nas buscas de possíveis sobreviventes.

O avião de prefixo PP-WRS foi tido como desaparecido na noite da última quarta-feira (25). Porém, apenas às 4h15 da quinta foram iniciadas as buscas dos tripulantes e delimitada a área de atuação dos órgãos de fiscalização.

Os equipamentos utilizados pelos militares incluem óculos de visão noturna para facilitar a busca por destroços. A bordo, estavam o comandante, copiloto e um passageiro. A aeronavem porém, não estava autorizada a realizar táxi aéreo.





Visivelmente abalada, Ana Regina, a mãe do copiloto, enviou um vídeo à TV Globo em que fala sobre as dificuldades nas buscas pelo seu filho. "Foi acionado todos os órgãos para fazer a busca. Tudo desencontrado. Um não sabia de nada. O outro não sabia de nada também. Ligamos para a companhia dos portos, para vários órgãos. Só iam começar a busca agora pela manhã, porque não era da jurisdição de um ou de outro".