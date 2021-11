Queda de avião bimotor em Ubatuba: o que se sabe sobre o acidente

Buscas pelas redes sociais

A namorada do copiloto, Thayla Viana, ainda recorreu às redes sociais para pedir ajuda. Ela informou que as últimas coordenadas do avião eram: 60-2324805/0444898W. Segundo a jovem, ele já foi procurado em locais próximos à queda, hospitais e delegacias, mesmo assim não há nenhum paradeiro de José.