Reprodução Assaltante com camisa da seleção brasileira

Um homem que se veste com uma camiseta da seleção brasileira e carrega uma bola debaixo dos braços é suspeito de cometer pelo menos dois assaltos no último final de semana, no Jardim da Saúde, na zona Sul de São Paulo.

Imagens divulgadas pela TV Bandeirantes mostram o suspeito abordando o carro de uma mulher que saia da garagem de casa. Ele tenta atirar na mulher por três vezes, mas a arma falha. A motorista conseguiu fugir subindo com o veículo na calçada.

Ainda próximo do local em que tentou o primeiro roubo, o 'boleiro do crime' se aproxima de outro veículo, onde estão um homem e duas mulheres. Eles deixam o carro e o assaltante foge com o veículo.

As imagens estão sendo analisadas pela Polícia Civil, que tenta localizar o criminoso.