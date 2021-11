Reprodução/redes sociais Imagem aéreas mostram corpos cobertos no chão do Complexo do Salgueiro

Peritos do Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó já identificaram os nove suspeitos mortos durante ação da Polícia Militar no Complexo do Salgueiro no último fim de semana. Um dos últimos a ter a identidade revelada foi Douglas Vinícius Medeiros da Silva Medeiros, de 27 anos, que foi encontrado morto junto a outras sete pessoas em um mangue da comunidade.

Na noite deste domingo, um outro suspeito morreu. Ele foi reconhecido por militares por ter participado na morte do sargento Leandro Rumbelsperger no dia anterior, episódio que desencadeou ação do Bope no Salgueiro. O suspeito chegou a ser socorrido por uma equipe do SAMU mas não resistiu. Ele já foi identificado pela Polícia Civil, mas ainda não teve a identidade divulgada.

No ultimo sábado, o sargento da PM Leandro Rumbelsperger da Silva, de 40 anos, foi morto a tiros durante um patrulhamento na comunidade. Segundo informações da polícia, criminosos dispararam contra os militares do 7º BPM (São Gonçalo).

Familiares planejam enterrar as vítimas no Cemitério Municipal São Miguel, no bairro de mesmo nome, em São Gonçalo. Quatro dos oito corpos encontrados no mangue ´foram liberados. Carlos Eduardo Curado de Almeida e Ítalo George Barbosa Gouveia Rossi, ambos com passagens, serão sepultados no meio da tarde.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSGI) acredita que até o final da tarde os laudos de necropsia estarão prontos.

Os identificados são

Jhonatan klando Pacheco Sodré

Elio da Silva Araujo

David Wilson de Oliveira Antunes

Kauã Brener Gonçalves Miranda

Rafael Menezes Alves

Carlos Eduardo Curado de Almeida

Ítalo George Barbosa Gouveia Rossi

Douglas Vinícius Medeiros da Silva Medeiros

Polícia quer saber quem são os PMs envolvidos

A Polícia Civil solicitou à Polícia Militar, na tarde desta segunda-feira, o número de policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) que estavam na operação policial que resultou na morte de ao menos nove pessoas na comunidade da Palmeiras, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, entre a noite de sábado (20) e a manhã de domingo (21). Os investigadores da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSGI) querem saber o nome de cada agente e onde eles estavam no momento do confronto para, só assim, apreender as armas utilizadas por eles.

Os policiais de elite da PM não informaram à DHNSGI que havia mortos na favela após a ação. Na manhã desta segunda-feira, moradores da localidade recolheram os corpos que estavam em um manguezal. Só mais de 15 horas após as mortes que houve perícia e os corpos foram recolhidos.

O objetivo da DHNSGI é conseguir apreender os armamentos utilizados na ação. Além disso, os investigadores querem saber o número de munições que foram utilizadas na operação. Nas últimas horas, alguns parentes das vítimas já prestaram depoimento na especializada.

No domingo um homem foi socorrido e levado para o hospital da região. Já nesta segunda-feira, moradores e familiares encontraram os corpos de oito homens dentro de um manguezal da região. Eles foram retirados e deixados em um lote vago do bairro Palmeiras.

Todos os oito corpos estão no Instituto Médico Legal (IML) de São Gonçalo, no bairro de Tribobó. Os laudos da necrópsia estão sendo preparados devem ficar prontos ainda nesta terça-feira. Os legistas querem saber se há marcas de ferimentos por armas brancas nos corpos.

Além da Delegacia de Homicídios, o Ministério Público do Rio abriu um Procedimento Investigatório Criminal (PIC) para apurar as circunstâncias das mortes. Os promotores querem saber se houve excessos na ação. Um perito do órgão acompanhou as necrópsias que foram feitas nos corpos. A Corregedoria da PM também abriu um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar a conduta dos agentes e se aconteceu algum desvio cometido pelos militares durante a ação.

A ação militar que culminou nas mortes dos homens aconteceu após uma viatura do 7º BPM (São Gonçalo) ser atacada, na manhã do último sábado, durante um patrulhamento no bairro de Itaúna, também no Complexo do Salgueir. Na ocasião, o soldado Leandro Rumbelsperger da Silva, de 40 anos, foi baleado e não resistiu aos ferimentos. Horas após a morte do agente, o Bope foi para a região. Moradores relataram que entre sábado e domingo um intenso tiroteio foi registrado na região.

A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), a Comissão de Direitos Humanos da OAB-Rio, e o Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos (Nudedh) da Defensoria Pública do Estado acompanham o caso.

O articulador social da ONG Rio de Paz, João Luís Silva, esteve na Comunidade da Palmeiras nesta segunda. Ele conta ter se deparado com um cenário "devastador, muitos relatos de violações de direitos e destruição na comunidade”.

"As cenas dos corpos enfileirados e pessoas carregando esses corpos são impactantes. É mais uma barbárie que apresenta esse perfil violento de ação da polícia. É claro que a gente se sensibiliza pela morte do policial militar, mas não dá para aceitar que a polícia aja como bandido, que forme um grupo de extermínio dentro da polícia e saia matando como vingança", destacou.

Ocupação no Salgueiro

O 7º Batalhão (São Gonçalo) realiza diversas operações nas comunidades do Complexo do Salgueiro desde junho para ocupar o território e tentar diminuir os índices de criminalidade na região, principalmente o roubo de carga e de veículos. O conjunto de favelas fica nas margens da Rodovia Rio-Manilha (BR-101). Segundo investigações da Polícia Civil, é da comunidade que costumam partir carros ocupados por traficantes que realizam assaltos contra motoristas de automóveis e ainda veículos de carga. Atualmente, o Complexo do Salgueiro é controlado pelo traficante Antônio Hilário Ferreira, o Rabicó ou Coroa.

A polícia afirma que as ações realizadas no Salgueiro cumprem a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a “excepcionalidade” e que houve a comunicação ao Ministério Público.

"O Ministério Público se manifestou que já tinha ciência sobre a ação do 7º Batalhão. Todas as ações realizadas pela Polícia Militar são avisadas ao MP. Temos uma plataforma online para realizar a comunicação em tempo real. Esse desencadear se aplica bem no aspecto da excepcionalidade definido pelo Ministro Edson Fachin, do Supremo. Quando o risco de morte se apresenta, é fundamental que a gente tenha uma intervenção policial no terreno. O objetivo dessas ocupações na região para reduzir o enfrentamento e impedir que os criminosos invistam nas guerras de facções", disse o tenente-coronel Ivan Blaz, porta-voz da corporação.