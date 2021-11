Reprodução/TV Globo Acidente na ponte Rio-Niterói

Após colidir com um carro, um motociclista caiu da Ponte Rio-Niterói e foi a óbito na manhã desta terça-feira (23). O acidente aconteceu na subida do Vão Central, em direção a Niterói.

A vítima tinha 46 anos. Um helicóptero do Corpo de Bombeiros retirou o homem do mar e levou ao Hospital Souza Aguiar, no centro do Rio, mas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ele já chegou sem vida à unidade de saúde.

O corpo foi encontrado por pescadores que passavam pelo local em um barco. O estado do condutor que colidiu com a motocicleta não foi revelado até a publicação desta matéria.