Reprodução: Redes Sociais Destroços do teto do restaurante

O teto do restaurante Amado, que fica em Salvador, Bahia, caiu em cima de turistas que almoçavam no estabelecimento na tarde da última quinta-feira (18). Imagens da internet mostram os destroços em volta da mesa.

Em nota publicada nas redes sociais, o restaurante informou que o incidente aconteceu durante a instalação de uma antena de internet, feita por uma empresa especializada para um evento que aconteceria durante a noite.

A equipe do estabelecimento afirmou que prestou todo atendimento e apoio aos turistas da mesa atingida. Ademais, as vítimas do incidente passam bem e voltaram para o hotel em que estão hospedadas.

Ainda em nota, o restaurante informou que a área afetada foi isolada e o local passou por vistoria de um técnico de segurança que liberou o espaço para funcionamento.